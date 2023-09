Heute im Fokus

Rheinmetall erhält weiteren Panzerauftrag für Ukraine. AMAG vergibt wohl einen Großauftrag an Meyer Burger. Uniper will weniger Biozid an LNG-Terminal einleiten - Konzept vorgestellt. Jefferies hat Heidelberg Materials auf 'Buy' belassen. UBS will wohl Wealth-Management-Stellen in Asien streichen.