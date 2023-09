will 280 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionskapazität und die Modernisierung seines europäischen Robotikzentrums in Schweden investieren. Wie der Schweizer Technologiekonzern mitteilte, soll ein neuer integrierter Robotik-Campus an seinem bestehenden Standort in Vasteras gebaut werden, der neun Gebäude aus dem Jahr 1974 ersetzen wird. Die Bauarbeiten sollen 2024 und der neue Campus Ende 2026 eröffnet werden.

INDITEX

Die Zara -Mutter Inditex hat im ersten Geschäftshalbjahr sowohl den Gewinn als auch den Umsatz deutlich gesteigert und dabei die Margen verbessert. Beim Umsatz hat Inditex die Erwartungen übertroffen, dank guter Zuwächse sowohl online als auch in den Geschäften.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing will bis zu 100 Millionen US-Dollar in Arm Holdings in Zusammenhang mit dessen Börsengang investieren. Wie TSMC mitteilte, hat das Board die Investition in einer Sondersitzung genehmigt. Arm und die Konsortialbanken werden am Mittwoch nach einer einwöchigen Investoren-Roadshow den IPO-Preis für den Börsengang festlegen. Die American Depositary Shares werden voraussichtlich ab Donnerstag an der Nasdaq gehandelt. Der britische Chipdesigner strebt eine Bewertung von mindestens 52 Milliarden US-Dollar an.

