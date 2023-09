hat seinen Absatz im August abermals gesteigert, allerdings mit nachlassendem Tempo. Die Verkäufe legten um 5,7 Prozent auf 740.100 Fahrzeuge zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der größte Markt China wies einen Rückgang von 6,5 Prozent auf 278.800 Fahrzeuge auf, was Volkswagen mit einem starken Vorjahresmonat begründete, als Steuervorteile das Wachstum getrieben hatten. In den ersten acht Monaten des Jahres verkaufte Volkswagen weltweit 5,89 Millionen Autos, ein Plus von 11 Prozent im Vorjahr.

LUFTHANSA

will sich mit ihrer Techniksparte stärker im militärischen Bereich engagieren. "Die Aktivitäten der Lufthansa im militärischen Bereich legen zu", sagte Konzernchef Carsten Spohr bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend. Er bestätigte Berichte über ein Konsortium von Lufthansa Technik und Rheinmetall bei der Wartung des Kampfjets F-35 und kündigte weitere Engagements an.

FRAPORT

Stefan Schulte soll die Fraport AG als Vorstandsvorsitzender weitere drei Jahre führen. Schultes Vertrag laufe damit weiter ab dem 01. September 2024 bis zum 31. August 2027, teilte der Konzern mit. Schulte begann 2003 seine Karriere bei Fraport als Finanzvorstand. Im April 2007 wurde er zusätzlich stellvertretender Vorstandsvorsitzender, seit September 2009 leitet er die Fraport AG als Vorsitzender des Vorstands.

WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE (W&W)

hat im ersten Halbjahr von einem wachsenden Neugeschäft und Kostendisziplin profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Die Jahresprognose bestätigte das SDAX-Unternehmen, das sowohl um Bauspar- als auch im Versicherungsgeschäft aktiv ist.

H&M

hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz prozentual einstellig gesteigert, blieb aber unter den Erwartungen. Wie der schwedische Modeeinzelhändler mitteilte, sieht er sich beim Ziel, im kommenden Jahr eine operative Gewinnmarge von 10 Prozent zu erreichen, auf Kurs.

TOTALENERGIES

ist einem Medienbericht zufolge in Gesprächen für eine Investition in Höhe von 700 Millionen US-Dollar in Projektanteile im Bereich erneuerbare Energien. Wie Bloomberg mit Verweis auf ungenannte Informanten berichtet, interessiert sich der französische Energiekonzern für Projekte, die von der indischen Adani Green Energy entwickelt wurden. Totalenergies will derzeit sein Portfolio an erneuerbaren Energien erweitern.

APPLE

reagiert auf die Vorwürfe aus Frankreich wegen zu hoher Strahlungswerte. Der Konzern kündigte nun ein Softwareupdate für das iPhone 12 in Frankreich an. Die Strahlenaufsicht ANFR hatte diese Woche mitgeteilt, das Gerät habe zu hohe Strahlungswerte, und mit Rückruf gedroht.

INSTACART

Nach dem erfolgreichen Börsengang des britischen Chipdesigners Arm bereitet Instacart nach Angaben informierter Kreise für das eigene IPO-Vorhaben eine Erhöhung der Angebotsspanne vor. Die Aktien des Lebensmittellieferdienstes werden demnach voraussichtlich zum Stückpreis von 28 bis 30 US-Dollar angeboten. Dies soll bereits am Freitag bei der US-Börsenaufsicht in einer Änderung der Angaben zum Börsengang bekannt gegeben werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Bisher hatte Instacart einen Platzierungspreis zwischen 26 und 28 Dollar angestrebt.

T-MOBILE

ist einem Medienbericht zufolge in Gesprächen über den Aufbau eines Glasfasernetzes. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, finden die Gespräche von T-Mobile US mit Tillman FiberCo statt, einer Tochter von Tillman Global Holdings LLC. Damit würden dem Bericht zufolge die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Nr.2 der US-Mobilfunkanbieter nach der 5G-Einführung in das Festnetz-Breitbandgeschäft einsteigen kann, einen wachsenden Markt.

