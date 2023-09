Ab sofort bietet die Deutsche Bahn ICE- und IC-Tickets für unter 10 Euro auf kurzen Strecken an. Erhältlich seien die Karten für 9,90 Euro bis zum 31. März 2024, teilte die Bahn mit. Bereits im Juni und Juli dieses Jahres hatte das Unternehmen die günstigen Tickets angeboten und eigenen Angaben nach mehr als 500.000 Stück davon verkauft.

HUGO BOSS

Der Hugo-Boss-Aktionär Mike Ashley bzw die ihm mehrheitlich gehörende britische Frasers Group hat den Anteil an Hugo Boss einer offiziellen Stimmrechtsmitteilung des Modeherstellers zufolge reduziert.

KRONES

hat einen neuen Vorsitzenden für den Prüfungs- und Risikomanagementausschuss im Aufsichtsrat berufen und sieht nach eigener Auffassung nun die Kriterien für eine Rückkehr in die DAX-Indexfamilie erfüllt.

MUTARES

hat den nach eigenen Angaben "erfolgreichsten Exit der Firmengeschichte" abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die britische Special Melted Products, einen Anbieter von Spezialstählen und Superlegierungen auf Nickelbasis, an die Cogne Acciai Speciali verkauft. Der Mutares-Holding fließen rund 150 Millionen Euro zu.

TUI

hat angesichts eine starken Nachfrage seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bekräftigt. "Für den letzten Monat der Saison zeigte sich die Nachfrage besonders stark und liegt mit plus 8 Prozent deutlich über dem Niveau des Vorjahressommers", teilte das Unternehmen bei Veröffentlichung des Buchungsupdates für das Schlussquartal mit. Die Buchungen für das Sommerprogramm 2023 lägen 5 Prozent über Vorjahr und erreichten mit 96 Prozent nahezu das Vor-Pandemie-Niveau. Die positive Dynamik setze sich auch für die Wintersaison 2023/24 fort.

BP

hat Kate Thomson zur Interims-Finanzvorständin ernannt. Damit ersetzt sie Murray Auchincloss, der nach dem plötzlichen und unerwarteten Abgang von CEO Bernard Looney übergangsweise zum Konzernchef berufen wurde. Thomson arbeitet seit 19 Jahren für BP und war zuletzt Senior Vice President, Finance for Production and Operations.

FORD/STELLANTIS/GM

Im laufenden Arbeitskampf der US-Autoindustrie könnte es zu einer Ausweitung der bisherigen Streiks kommen. Sollten die Autokonzerne Ford, General Motors und Stellantis bis Freitag keine "ernsthaften Fortschritte" in Richtung Einigung unternehmen, so werde es Ausstände in weiteren Autowerken geben, sagte der Präsident der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), Shawn Fain.

GOOGLE

hat die Reichweite seines Chatbots Bard auf andere Google-Anwendungen und -Dienste ausgeweitet, darunter Gmail, Google Docs und YouTube. Dieser Schritt sollte Bard zu einem weitaus nützlicheren Tool machen.

INSTACART

hat den Ausgabepreis für seine Aktien im Zuge seines IPOs auf 30 US-Dollar festgelegt. Damit liegt der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne, die zuletzt auf 28 bis 30 Dollar je Aktie gelautet hatte.

X

Die Nutzung der Online-Plattform X, ehemals Twitter, könnte bald nicht mehr kostenlos sein. Er könne sich vorstellen, dass künftig ein "kleiner" monatlicher Beitrag für alle Nutzerinnen und Nutzer fällig wird, um gegen gefälschte Nutzerkonten, sogenannte Bots, vorzugehen, sagte Unternehmenseigentümer Elon Musk am Montag. "Das ist die einzige Art und Weise, die mir einfällt, um gegen riesige Bot-Armeen vorzugehen."

