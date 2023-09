Nachdem die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen in der Vorwoche deutlich gestiegen sind, ist zum Start in die neue Woche einen Stabilisierung zu beobachten. Der Ende der Woche drohende "Government Shutdown" in den USA ist kein Thema, die kurzlaufenden CDS auf US-Staatsschulden notieren seit Tagen kaum verändert. Die Credit-Strategen der Unicredit gehen mit Blick auf den leicht rückläufigen Ifo-Geschäftsklimaindex davon aus, dass sich die die High-Yield-Kreditspreads im Eurobereich ausweiten könnten. "Angesichts der Tatsache, dass Stimmungsindikatoren immer noch ein Bild von schwachem Wachstum in der Eurozone zeichnen, werden wir in den kommenden Tagen wahrscheinlich eine Ausweitung der Spreads im Bereich hochverzinslicher Unternehmenskredite sehen", sagen sie. Das Hauptaugenmerk der europäischen Investoren liegt laut den Analysten auf den Verbraucherpreisdaten der Eurozone, die am Freitag veröffentlicht werden. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im September von einem revidierten Wert von 85,8 im August auf 85,7.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

EVONIK

will die Division Technology & Infrastructure (TI) kurzfristig restrukturieren, um die Ressourcen zu fokussieren. Im kapitalintensiven Infrastrukturbereich sollen unter Umständen externe Investoren einsteigen oder Bereiche verkauft werden können. Auch soll die Verwaltung verschlankt werden. Die Maßnahmen sollen teilweise bis Ende 2024 bzw bis Ende 2025 umgesetzt werden, in der Verwaltung bis 2026, teilte der im MDAX notierte Essener Spezialchemiekonzern mit.

RYANAIR

will seine Heimatbörse in Dublin einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise verlassen. Wie die Times of London berichtet, erwägt der irische Billigflieger einen Umzug an die Brüsseler Börse.

AMAZON

investiert bis zu 4 Milliarden US-Dollar in Anthropic, ein US-Startup-Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI). Dies ist die jüngste große Investition von Tech-Konzernen im KI-Wettbewerb.

BOOKING

Die EU hat aus Wettbewerbsgründen der Booking Holdings den geplanten 1,6 Milliarden Euro teuren Erwerb der schwedischen Flug Group Holdings untersagt, die unter dem Namen Etraveli fimiert. Booking kündigte an, die Entscheidung anfechten zu wollen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 07:01 ET (11:01 GMT)