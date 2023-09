hat nach den endgültigen Zahlen im ersten Geschäftshalbjahr und zweiten Quartal auch unter dem Strich ein Drittel weniger verdient. Die Mitte September gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 per Ende Februar bestätigte die Baumarktkette. Der Konzern spürt die schwächere Konsumnachfrage sowie die Abschwächung in der Baubranche.

KWS SAAT

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den operativen Gewinn überproportional zum bereits zweistelligen Umsatzplus gesteigert und dabei die Margen verbessert. Die Dividende soll aufgrund der guten Geschäftsentwicklung auf 0,90 Euro je Aktie von 0,80 Euro steigen. Im seit Juli laufenden aktuellen Geschäftsjahr will der Saatguthersteller, der im SDAX notiert ist, deutlich langsamer wachsen, aber die Gewinnmargen stabil halten.

FLUTTER ENTERTAINMENT

verstärkt sich in Südosteuropa mit einem Zukauf. Wie der in London gelistete Wettanbieter mitteilte, übernimmt er zunächst 51 Prozent an der serbischen Maxbet für 141 Millionen Euro in bar. Zudem hat Flutter eine Option, 2029 die restlichen 49 Prozent zu übernehmen.

H&M

hat im dritten Geschäftsquartal per Ende August den Gewinn erheblich gesteigert und auch die Konsenserwartungen übertroffen. Die schwedische Modekette konnte dabei von ihrem Fokus auf Profitabilität und Lagerbestandsmanagement sowie einem starken Cashflow profitieren. H&M verwies jedoch darauf, dass das ungewöhnlich warme Wetter in Europa den Beginn der Herbstsaison nach hinten verschoben habe, im September rechnet der Konzern mit Umsatzrückgang.

H&M

plant ab November die schrittweise Wiedereröffnung der meisten seiner Geschäfte in der Ukraine. Die schwedische Modekette hatte nach der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 den Verkauf dort eingestellt, Das Unternehmen stand jedoch seitdem in engem Kontakt mit den Behörden und Interessengruppen vor Ort, um sein Geschäft wieder aufzunehmen.

VALVE

Mit einer Vereinbarung über Geoblocking haben der US-Spieleentwickler Valve und fünf Videospielverleger gegen das Wettbewerbsrecht der EU verstoßen. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg wies am Mittwoch die Klage von Valve gegen einen Beschluss der EU-Kommission ab. Die Kommission hatte im Januar 2021 Geldbußen von insgesamt 7,8 Millionen Euro verhängt. (Az. T-172/21)

MCKINSEY

Im Skandal um die massenhafte Verschreibung opioidhaltiger Schmerzmittel in den USA hat das Beratungsunternehmen McKinsey einer weiteren Millionenzahlung zugestimmt. Wie aus am Dienstag eingereichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, zahlt McKinsey 230 Millionen Dollar (rund 217 Millionen Euro) an US-Behörden, um Zivilklagen abzuwenden.

