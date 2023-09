schneidet Verantwortlichkeiten im Vorstand neu zu und ersetzt zwei scheidende Mitglieder. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Roberto Callieri, Leiter des Italien-Geschäfts, in den Vorstand berufen. Er soll ab Januar 2024 die Verantwortung für das Asien-Geschäft von Kevin Gluskie übernehmen, dessen Bestellung Ende Januar endet. Zudem wird Axel Conrads in das Führungsgremium berufen, um ab Februar die neue Funktion des Chief Technical Officer (CTO) zu übernehmen.

VOLKSWAGEN

Das Volkswagen- Elektroauto mit dem Projektnamen "Trinity" soll einem Zeitungsbericht zufolge in Zwickau gebaut werden. Wie das Handelsblatt berichtet, soll die Standort-Entscheidung in einer VW-Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag Thema sein. Ein Konzernsprecher wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu dem Bericht äußern.

LUFTHANSA/AIR FRANCE/TAP

Die Deutsche Lufthansa und Air France-KLM haben ihr Interesse an einem Anteil an der TAP Air Portugal bekundet. Die portugiesische Regierung hatte zuvor erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an der nationalen Fluggesellschaft verkaufen zu wollen. Der Ministerrat stimmte einem Dekret zum Verkauf von mindestens 51 Prozent des Unternehmens zu, wobei ein Anteil von bis 5 Prozent für die Beschäftigten vorgesehen ist.

SYNLAB/CINVEN

Der Finanzinvestor Cinven will den Münchener Labordienstleister Synlab vollständig übernehmen und bietet im Rahmen einer Offerte 10 Euro je Aktie in bar. Das Angebot erfolge über die Ephios Luxembourg Sarl, eine Gesellschaft, die durch von Cinven verwaltete und/oder beratene Fonds kontrolliert werde, teilte Cinven am Freitagmorgen mit. Cinven hat sich rund 79 Prozent des Grundkapitals und rund 80 Prozent der Stimmrechte der Synlab AG gesichert.

UBS/CREDIT SUISSE

Die nun zur UBS gehörende Credit Suisse rechnet im laufenden Quartal mit milliardenschweren Belastungen durch die Trennung von bestimmten Kreditportfolios und Managementvereinbarungen. Wie die Schweizer Bank in ihrem jüngsten Finanzbericht mitteilte, könnte der Ausstieg aus einigen Kreditportfolios im dritten Quartal zu einem Verlust von rund 1,6 Milliarden US-Dollar führen.

APPLE

ist offenbar mit chinesischen Behörden im Gespräch über seinen App Store. Informanten zufolge haben sich Manager des iPhone-Konzerns in den vergangenen Monaten mit chinesischen Regierungsvertretern getroffen, um neue Regelungen zu diskutieren, die es dem Tech-Konzern verbieten werden, viele der ausländischen Apps in seinem iPhone-App-Store in China anzubieten.

BLUE APRON

Der New Yorker Kochboxenversender wird verkauft. Käufer des deutlich kleineren Hellofresh-Wettbewerbers ist die Wonder Group, das Essensliefer-Startup des ehemaligen Walmart-Managers Marc Lore. Der Preis ist ein Aufschlag von mehr als 130 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag von 5,49 US-Dollar je Aktie.

