Für die anstehende Fusion von DB Netz und DB Station&Service zu einer gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte hat ein breites Verbändebündnis vom Bund klare Ziele gefordert. Insbesondere müsse der Bund der neuen Gesellschaft eine klare Leitstrategie geben, mit dem Auftrag, die Kapazität, Qualität und Zuverlässigkeit der Schieneninfrastruktur zu erhöhen, schreiben acht Verbände in einem gemeinsamen Positionspapier. Dafür solle der Bund eine langfristige Finanzierung gewährleisten, die dauerhaft gesetzlich verankert sei und zu seinen verkehrs- und klimapolitischen Zielen passe.

Die Industrieverbände aus Deutschland und Italien haben sich grundsätzlich positiv zur geplanten Übernahme von ITA Airways durch die Lufthansa geäußert. "Die anstehende Konsolidierung der europäischen Luftfahrtbranche muss die Branche im internationalen Wettbewerb stärken, den staatlichen Einfluss zurückführen und die Resilienz der EU in diesem Feld sichern", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm.

hat seine Jahresprognose angehoben. Die vielfältigen Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Stärkung der Wettbewerbskraft zeigten Wirkung, teilte das Unternehmen mit.

Die Autobauer Volvo, Renault und der Reedereikonzern CMA CGM wollen gemeinsam eine Generation elektrischer Transporter entwickeln, um den Verkehrs- und Logistiksektor zu dekarbonisieren und der boomenden Nachfrage Rechnung zu tragen.

plant eine Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 600 Millionen Euro, um ihre finanzielle Position zu stärken. Der Erlös wird für die Rückzahlung des noch ausstehenden Teils eines Kapitaldarlehens in Höhe von 400 Millionen Euro verwendet.

hat mit dem Verkauf von Aktien an dem Arzneimittelhersteller Haleon 885,6 Millionen Pfund eingenommen. GSK veräußerte 270 Millionen Haleon-Aktien zum Preis von 328 Pence je Stück, das entspricht einem Abschlag von 2,45 Prozent auf den Schlusskurs am Donnerstag in Höhe von 336,25 Pence. Der Pharmakonzern verringerte damit seinen Haleon-Anteil von zuvor 10,3 Prozent auf rund 7,4 Prozent.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat von dem Medizintechnikkonzern Philips mehr Tests von Schlaf- und Beatmungsgeräten verlangt, nachdem der Konzern Millionen von Beatmungsgeräten für Schlafapnoe-Patienten zurückrufen musste. Die Philips-Aktie fiel im Amsterdamer Handel um 9 Prozent.

Der französische Pharmakonzern Sanofi erwägt laut einem Agenturbericht eine Akquisition des US-Biotechunternehmens Mirati Therapeutics. Sanofi habe ein Gebot für Mirati, einen Hersteller von Krebsmedikamenten mit Sitz in San Diego, geprüft, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Die südkoreanische Telekom-Regulierungsbehörde will Google und Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro belegen. Es geht um den Vorwurf, dass die Unternehmen ihre Marktdominanz missbraucht und gegen die Vorschriften des Landes für mobile Zahlungen verstoßen haben sollen.

Die Beschäftigten von zwei Chevron-Erdgasanlagen in Australien haben für die Wiederaufnahme des Arbeitskampfes gestimmt und damit einen Konflikt neu entfacht, der die globalen Energiemärkte erschüttert hat.

will sich von seinen Streaming- und TV-Geschäften in Indien trennen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, führt der US-Konzern vorläufige Gespräche mit potenziellen Käufern, darunter der Milliardär Gautam Adani und der Sun-TV-Chairman Kalanithi Maran. Auch Finanzinvestoren hätten Interesse.

Das Ergebnis von Shell ist im dritten Quartal durch ein stärkeres Gas- und Chemiegeschäft angekurbelt worden, bleibt aber im Minus. Zugleich sieht sich der britische Ölkonzern mit seinen Produktionsmengen auf dem Weg, seine Ziele zu erreichen.

