hat neue positive Studienergebnisse zur Langzeitwirksamkeit und -sicherheit seines Hoffnungsträgers Evobrutinib präsentiert. Daten der offenen Verlängerung der laufenden Phase-II-Studie zu Evobrutinib würden eine anhaltende klinische Wirksamkeit und ein konsistentes Sicherheitsprofil über einen fünfjährigen Behandlungszeitraum analog zu zuvor berichteten Sicherheitsdaten belegen.

SAP

darf die geplante Übernahme des Start-up-Unternehmens LeanIX umsetzen. Das Bundeskartellamt gab nach der ersten Prüfungsphase grünes Licht.

CROPENERGIES

hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2023/24 deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis hinnehmen müssen. Als Hauptgründe für den Ergebnisrückgang nannte Cropenergies - verglichen mit dem außergewöhnlich hohen Preisniveau des Vorjahresquartals - normalisierte Preise für nachhaltig erzeugtes Ethanol sowie niedrigere Produktions- und Absatzmengen aufgrund planmäßiger Wartungsstillstände.

COUNTRY GARDEN SERVICES

Li Changjiang ist inmitten einer eskalierenden Krise im chinesischen Immobiliensektor als Präsident, Executive Director und Geschäftsführer bei Country Garden Services zurückgetreten. Nachfolger von Li soll Xu Binhuai werden, der frühere Vizepräsident und Chief Strategy Officer des Unternehmens. Als Grund für den Rücktritt nannte Country Garden, Li wolle mehr Zeit für seine Familie und persönliche Angelegenheiten haben.

MOELLER-MAERSK

reagiert mit Einschnitten bei seinen Frachtkapazitäten auf der Route Europa-Ostasien auf die gesunkene Nachfrage. Maersk sieht sich auch deshalb mit schwacher Nachfrage nach Frachtraum konfrontiert, da seine Kunden große Lagerbestände abbauen, die sie im vergangenen Jahr aus Sorge vor Unterbrechungen der Lieferkette aufgebaut hatten.

FRESENIUS/NOVO NORDISK

Studienerfolge des Novo-Nordisk-Diabetes-Medikaments Ozempic beim Einsatz bei Nierenerkrankungen haben die Aktienkurse des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC) und seiner Noch-Muttergesellschaft Fresenius auf Talfahrt geschickt. Novo Nordisk beendet nach eigenen Angaben die Nierenstudie "Flow" mit Ozempic vorzeitig.

SAMSUNG und STELLANTIS

haben einen Standort für ihr zweites Batteriewerk in den USA festgelegt. Ihr Joint Venture errichtet die neue "Gigafactory" am Standort des bereits im Bau befindlichen ersten Werks in Kokomo im US-Bundesstaat Indiana. Die Konzerne investieren gemeinsam 3,2 Milliarden US-Dollar.

VODAFONE

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat im Rahmen ihrer Prüfung eines geplanten Joint Ventures von Vodafone und CK Hutchison interessierte Partien zur Stellungnahme aufgefordert. Diese können bis zum 1. November abgegeben werden.

