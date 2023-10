hat die Übernahme der britischen Numis Corp abgeschlossen. Die "Deutsche Numis" soll nun eine führende Kraft im britischen Investmentbanking und der bevorzugte Berater für börsennotierte britische Unternehmen werden. Die Bank will so die erste Anlaufstelle für Kunden im Finanzdienstleistungsbereich werden. Die Deutsche Numis soll mehr als 170 Corporate-Broking-Kunden betreuen und ihre Beziehungen zu bestehenden und neuen Kunden ausbauen.

SARTORIUS

hat mit Vorlage vorläufiger Neunmonatsergebnisse die Prognose für das Gesamtjahr 2023 gesenkt und damit für einen Abverkauf seiner Aktien gesorgt. Die Göttinger rechnen 2023 mit einem Umsatzrückgang von etwa 17 Prozent. Ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts dürfte sich der Umsatz um rund 12 Prozent verringern. Bisher hatte Sartorius einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich angekündigt; ohne Berücksichtigung des Coronageschäfts im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Zur Umsatzentwicklung sollen Akquisitionen unverändert mit rund 2 Prozentpunkten beitragen.

VOLKSWAGEN-KONZERN

hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 die Auslieferungen rein elektrischer Fahrzeuge um 45 Prozent auf weltweit 531.500 Fahrzeuge gesteigert. Der Anteil dieser Fahrzeuge (BEV) an den Gesamtauslieferungen stieg auf 7,9 Prozent nach 6,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal stiegen die Elektro-Auslieferungen um 40,5 Prozent auf 149.400 Einheiten.

DB CARGO

Die bei der Deutschen Bahn für das Gütergeschäft Bahntochter DB Cargo verantwortliche Vorständin Sigrid Nikutta will in dem Geschäftsbereich Personal abbauen. Einem Bericht des Spiegels zufolge hat sie die Wachstumspläne für den Schienengüterverkehr in einer internen Unterlage für den Aufsichtsrat einkassiert.

PORSCHE

Trotz deutlich weniger Autoverkäufe in China hat Porsche in den ersten neun Monaten weltweit mehr Sportwagen verkauft. Wie die Porsche AG mitteilte, kletterte der Absatz bis Ende September um ein Zehntel auf 242.722 Fahrzeuge. Starkes Wachstum erzielte das Unternehmen in Europa ohne Deutschland: Die Sportwagenverkäufe kletterten hier um 23 Prozent auf 51.742 Einheiten. In Nordamerika erzielte Porsche ein Absatzplus von 14 Prozent auf 64.487 Autos.

BLACKROCK

Der Gewinn der Fondsgesellschaft Blackrock ist im dritten Quartal trotz geringerer Zuflüsse angesichts des Marktrückgangs gestiegen. Der weltgrößte Vermögensverwalter meldete einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dies entsprach einem Gewinn von 10,66 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Wall-Street-Analysten von 8,23 Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar.

MICROSOFT

Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat Microsoft die geplante Übernahme des Videospielanbieter Activision Blizzard nach Zugeständnissen genehmigt und damit den Weg frei gemacht, dass die 75 Milliarden Dollar schwere Transaktion zustande kommt. Die CMA erklärte am Freitag, dass die geplante Übernahme keine größere Bedrohung für den Wettbewerb im Bereich der Cloud-Games mehr darstelle. Microsoft hatte zuvor auf die Cloud-Streaming-Rechte für das Spiel Call of Duty und andere beliebte Activision-Produkte in einem Großteil der Welt verzichtet.

UNITEDHEALTH

hat im dritten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet und seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Der Gesundheitsdienstleistungs- und Versicherungsriese erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 5,8 Milliarden Dollar oder 6,24 Dollar pro Aktie, gegenüber 5,3 Milliarden Dollar oder 5,55 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,56 Dollar und damit über dem Analystenkonsens von 6,33 Dollar.

TELECOM ITALIA

Die Private-Equity-Gruppe KKR bereitet sich offenbar darauf vor, ein Angebot für die Festnetz-Aktiva von Telecom Italia abzugeben. Die Transaktion würde auf ein Volumen von rund 23 Milliarden Euro kommen, einschließlich einiger variabler Komponenten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen. Das italienische Finanzministerium werde sich im Rahmen einer im August mit KKR unterzeichneten Vereinbarung mit einem Höchstbetrag von 2,2 Milliarden Euro an dem Unternehmen mit 15 bis 20 Prozent beteiligen.

