Der US-Lithiumproduzent Albemarle hat seine Übernahmeofferte für den australischen Lithiumentwickler Liontown Resources zurückgezogen. Es sei schwierig, eine der größten Transaktionen aller Zeiten in der Branche abzuschließen, nachdem Australiens reichste Frau einen großen Anteil an Liontown erworben habe, begründete Albemarle den Rückzug. Das Unternehmen Hancock Prospecting der australischen Milliardärin Gina Rinehart hat vergangene Woche bekannt gegeben, einen Anteil von 19,9 Prozent an Liontown erworben zu haben.

Die US-Apothekenkette Rite Aid hat am Sonntag Insolvenz beantragt. Grund ist die Überschuldung des Unternehmens, unter anderem wegen hoher Rechtskosten durch Hunderte von Klagen im Zusammenhang mit der mutmaßlich unangemessen hohen Ausgabe verschreibungspflichtiger Schmerzmittel (Opiate). Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach Chapter 11 wurde in New Jersey gestellt.

Die US-Beteiligungsgesellschaft KKR ist auf bestem Wege, Italiens Telefonnetz zu kaufen. KKR legte ein Angebot für die Netzgesellschaft von Telecom Italia (TIM) vor, die Beteiligungsgesellschaft will Finanzkreisen zufolge 20 bis 23 Milliarden Euro zahlen. Die Regierung von Giorgia Meloni unterstützt den Verkauf an das US-Unternehmen. Der Hauptaktionär der Telecom Italia, Vivendi, hält das Angebot für deutlich zu niedrig.

Starboard Value hat eine Beteiligung an dem Medienkonzern News Corp. aufgebaut und plant offenbar, Änderungen an der Strategie und Unternehmensführung (Governance) der Muttergesellschaft des Wall Street Journal zu fordern. Der aktivistische Investor sei der Ansicht, dass die News Corp aufgrund ihrer Konglomeratsstruktur an der Börse mit einem erheblichen Abschlag auf den fairen Marktwert gehandelt werde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

