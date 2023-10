hat zwei Wochen vor dem Beginn der Tarifgespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL eine externe Moderation der Verhandlungen vorgeschlagen. Das Unternehmen wolle "von Anfang an mit Konfliktberatung im Stile einer Art Schlichtung moderiert ins Gespräch gehen", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Freitag in Berlin. Die Forderungen der GDL für die anstehenden Tarifverhandlungen nannte Seiler "unerfüllbar".

will im Zusammenhang mit dem Hochfahren von Restrukturierungsplänen rund 3.000 Stellen streichen. Der schwedische Haushaltsgerätehersteller will an Tempo bei der Umstrukturierung zulegen, um die anhaltend schwache Verbrauchernachfrage und den Wettbewerbsdruck zu kontern.

hat trotz deutlicher Umsatz- und Gewinnrückgänge im dritten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der italienische Ölkonzern begründete dies mit verbesserten Marktbedingungen. Die Ergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Erwartungen der Analysten, vor allem in der Explorations- und Produktionssparte.

hat mit dem Gewinn im dritten Quartal die Prognosen übertroffen. Den Norwegern half dabei eine starke Ölproduktion, die niedrigere Gaspreise und den Rückgang der Gasproduktion ausgleichen konnte. Der Nettogewinn lag bei 2,52 Milliarden Dollar, verglichen mit 9,38 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz fiel um 39 Prozent auf 25,92 Milliarden Dollar.

hat im dritten Quartal einen Gewinn von 9,1 Milliarden US-Dollar erzielt und von den hohen Öl- und Kraftstoffpreisen profitiert. Der Gewinn von Exxon betrug zwar weniger als die Hälfte des letztjährigen Quartalsrekords, stieg aber um 15 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Gewinnspannen bei der Herstellung von Kraftstoffen stiegen, und die Ölraffinerien des Unternehmens produzierten mehr als in jedem dritten Quartal seit 1999.

Nach dem Entzug der Fahrerlaubnis in San Francisco hat Cruise vorerst alle seine Robotaxis gestoppt. Das Unternehmen, eine Tochter des Automobilkonzerns General Motors, teilte im Kurzbotschaftendienst X mit, aktuell sei es das Wichtigste, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Das bedeute vor allem zu schauen, "wie wir bei Cruise arbeiten - auch wenn das unbequeme oder schwierige Folgen hat".

hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen und sieht 2023 als ein starkes Jahr der Erholung. Die Fluggesellschaft erzielte einen bereinigten operativen Gewinn von 1,745 Milliarden Euro, gegenüber 1,22 Milliarden im Vorjahr. Damit wurde der Factset-Marktkonsens von 1,51 Milliarden Euro übertroffen.

hat den Nettogewinn im dritten Quartal um 44 Prozent gesteigert, angeführt von starken Erträgen in den Bereichen Haushaltsgeräte und Fahrzeugkomponenten. Der Nettogewinn erreichte 485,20 Milliarden koreanische Won, umgerechnet 340 Millionen Euro. Damit wurde die Factset-Konsensprognose von 377,00 Milliarden Won übertroffen.

Der Triebwerkshersteller hat im dritten Quartal von einer anhaltend starken Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt profitiert und seine angepasste Jahresprognose bekräftigt. Wegen den angekündigten außerordentlichen Belastungen aus dem Getriebefan-Inspektionsprogramm von rund 1 Milliarde Euro war das Ergebnis unter dem Strich jedoch tiefrot. Operativ verdiente MTU mehr als von Analysten erwartet.

hat im dritten Quartal 2023 ihre Einnahmen weniger stark erhöht als erwartet. Das Kreditinstitut senkte zudem ihr Ziel für die Nettozinsmarge und die Einnahmen im laufenden Jahr. Die Gesamteinnahmen stiegen von 3,23 Milliarden britischen Pfund im Vorjahreszeitraum auf 3,49 Milliarden Pfund und verfehlte damit die Prognosen der Analysten von 3,585 Milliarden Pfund.

hat den nach Risikovorsorge und Wertberichtungen zum Halbjahr eingetretenen Verlust im dritten Quartal noch nicht ausgeglichen, hält aber an der Prognose fest, mit einem saisonal sehr starken Schlussquartal im Gesamtjahr ein positives Betriebsergebnis (EBIT) von 5 bis 7 Millionen Euro erzielen zu können. Der Spezialist für für Prozesssteuerungssysteme verbuchte im dritten Quartal ein positives EBIT von 2,65 Millionen Euro, so dass nach neun Monaten ein EBIT-Verlust von 2,71 Millionen Euro zu Buche steht. Der Umsatz legte leicht um 2,7 Prozent auf 184,5 Millionen Euro zu.

hat nach einem Umsatzrückgang im zweiten Geschäftsquartal 2023/24 den Ausblick gesenkt. Grund sei ein sich verschlechterndes Umfeld auf dem US-Markt. Der Konzern erwartet, dass der Umsatz auf organischer Basis im Geschäftsjahr 2023/24 um 15 bis 20 Prozent zurückgeht. Zuvor wurde noch mit einer stabilen Umsatzentwicklung gerechnet. Der Umsatz im Berichtsquartal per Ende September lag bei 379,2 Millionen Euro, ein Rückgang um 17 Prozent auf berichteter Basis und 11 Prozent auf organischer Basis.

Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für Vabysmo zur Behandlung des Makulaödems nach Netzhautvenenverschluss erhalten. Dies ist die dritte Indikation für das Medikament. Die Zulassung basiere auf zwei Studien im Spätstadium, die eine frühe und anhaltende Verbesserung der Sehkraft gezeigt haben.

hat im dritten Quartal dank hoher Nachfrage unter anderem nach Flugzeugersatzteilen einem Umsatzsprung verzeichnet. Der Jahresausblick wurde bekräftigt. Safran meldete einen bereinigten Umsatz von 5,83 Milliarden Euro, ein Plus von 20 Prozent auf berichteter und ein Plus von 26 Prozent auf organischer Basis.

hat die Prognosen für das Gesamtjahr nach Steigerungen bei Gewinn und währungsbereinigtem Umsatz im dritten Quartal bestätigt. Der französische Pharmakonzern teilte separat mit, dass er für das kommende Jahr mit einem etwa gleichbleibenden Gewinn je Aktie rechnet, da er seine Investitionen in seine Pipeline hochfahren will.

Der Pharmakonzern folgt seinen Wettbewerbern und plant die Ausgliederung seines Consumer-Healthcare-Geschäfts in eine börsennotierte Gesellschaft. Die Ausgliederung soll Teil eines strategischen Updates sein, das verstärkte Investitionen in seine Pipeline und einen Einsparungsplan vorsieht. Sanofi will seinen Fokus auf verschreibungspflichtige Medikamente richten.

hat im dritten Quartal den Gewinn fast halbiert, der Umsatz ging ebenfalls zweistellig zurück. Der Laborausrüster muss derzeit die geringe Auslastung der während der Corona-Pandemie stark hochgefahrenen Analyse- und Diagnostikkapazitäten sowie die hohen Lagerbestände bei seinen Kunden verkraften. Die Prognose für das Gesamtjahr senkte das Unternehmen beim Umsatz, bestätigte sie aber für die bereinigte EBIT-Marge.

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA prüft die geplante Übernahme des Nutzfahrzeugladeinfrastruktur-Spezialisten Heliox durch Siemens im Hinblick auf eine "erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs". Eine Entscheidung in der ersten Phase sei am 22. Dezember zu erwarten.

hat mit seiner Kernmarke in den ersten neun Monaten dank deutlich besserer Autoverkäufe mehr umgesetzt und verdient. Im dritten Quartal sank der Gewinn der Marke aber wegen Produktionsausfällen infolge Lieferproblemen und höherer Produktionskosten: Das operative Ergebnis sackte auf 2,13 Milliarden von 2,46 Milliarden Euro ab.

verkauft für knapp 88 Millionen Euro ein Portfolio an Wohnungen und Grundstücken an die Stadt Dresden. Teil des Portfolios sind 1.213 Wohnungen sowie unbebaute Dresdner Grundstücke mit einer Fläche von etwa 12 Hektar, darunter Entwicklungsflächen, auf denen weitere bis zu rund 1.800 Wohnungen entstehen könnte.

