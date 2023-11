Werte in diesem Artikel

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen bröckeln am Donnerstag etwas ab. Dabei konzentriert sich der Markt wegen der laufenden Berichtssaison weiter auf Einzeltitel. Bei der Helaba heißt es, die stabileren Swap-Sätze motivierten einige Emittenten, aufgeschobene Transaktionen nachzuholen. Auch die Nachfrage sei wegen der höheren Verzinsung gut. 2024 dürften die Refinanzierungssätze tendenziell unter das aktuelle Niveau fallen, so das Haus. Die zuletzt recht stabile Renditeentwicklung am Unternehmensanleihemarkt werde sich wohl fortsetzen: eine gute Voraussetzung für eine dynamische Emissionsaktivität im Jahresverlauf.

HENKEL

hat nach dem dritten Quartal erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Im laufenden Jahr will der DAX-Konzern nun den für die Dividende maßgeblichen bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie um 15 bis 25 (anstatt 5 bis 20) Prozent im Vorjahresvergleich steigern. Grund ist unter anderen ein schnelleres Erreichen der anvisierten Einsparziele im neuen entstehenden Mega-Segment Consumer Brands.

RHEINMETALL

Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im dritten Quartal auch unter dem Strich ein deutliches Gewinnplus beschert. Wie der im DAX notierte Konzern bei Vorlage weiterer Eckzahlen für die drei Monate mitteilte, kletterte das Nettoergebnis um ein Drittel auf 102 Millionen Euro. Je Aktie verdiente der Düsseldorfer Konzern 2,34 Euro nach 1,76 Euro im Vorjahr.

AAREAL BANK

hat im dritten Quartal trotz einer deutlich höheren Risikovorsorge für US-Büroimmobilien ihr Ergebnis leicht verbessert. Der Ausblick für 2023 wurde bestätigt.

BAHN

Zum Auftakt der Tarifrunde mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Bahn am Donnerstag ein erstes Angebot vorgelegt: Das Unternehmen bietet 11 Prozent mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

BERTELSMANN

schafft ein neues Vorstandsressort namens Investments und Financial Solutions. Wie der Medien- und Dienstleistungskonzern mitteilte, hat er dafür den Chef des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments, Carsten Coesfeld, zum 1. Januar 2024 in den Vorstand berufen.

BAYERNLB

hat in den ersten neun Monaten von einem kräftigen Anstieg des Zinsüberschusses profitiert. Die Bank verdiente deutlich mehr als im Vorjahr und hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erneut an. Die BayernLB geht nun davon aus, im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn oberhalb der bisherigen Prognosespanne von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro zu erreichen.

BAYWA

Rückläufige Preise und hohe Zinsen haben dem Agrar-, Handels- und Energiekonzern Baywa in den ersten neun Monaten zu schaffen gemacht. Umsatz und operatives Ergebnis sanken deutlich, unter dem Strich schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Baywa AG.

CANCOM

ist im dritten Quartal zweistellig gewachsen und hat operativ mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen im Bereich International von der Konsolidierung der KBC Gruppe, die den Segment-Umsatz hat klettern lassen. Die im Sommer kassierte Jahresprognose hat der IT-Dienstleister bekräftigt.

DEUTZ

hebt sein Renditeziel für 2023 an, wird jedoch beim Motorenabsatz vorsichtiger. Die bereinigte EBIT-Marge werde zwischen 5,3 und 5,8 Prozent liegen statt wie prognostiziert bei rund 5,0 Prozent, erklärte das Unternehmen bei Vorlage der Drittquartalszahlen.

GFT TECHNOLOGIES

ist im dritten Quartal weiter stabil gewachsen, senkt wegen der "aktuellen Investitionszurückhaltung bei Kunden" jedoch die Umsatzprognose erneut. Das Ergebnisziel hat jedoch Bestand.

GRENKE

hat im dritten Quartal Ergebnis und Erträge deutlich gesteigert. Für den Gewinn im Gesamtjahr wird der SDAX-Konzern optimistischer, während er den im August gesenkten Ausblick für das kommende Jahr bestätigte.

HAPAG-LLOYD

hat im dritten Quartal wegen fallender Frachraten weniger verdient und die Prognosespanne für Jahresausblick am oberen Ende mehr eingeengt als am unteren Ende. Der Umsatz fiel im Quartal zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte auf 4,465 Milliarden US-Dollar.

HANNOVER RÜCK

hat im dritten Quartal operativ weniger verdient, was einem Gewinnrückgang im Schaden-Unfall-Geschäft geschuldet war. Unter dem Strich steigerte der DAX-Konzern jedoch den Gewinn und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Der Nettogewinn legte in den drei Monaten bis Ende September erwartungsgemäß auf 439 Millionen Euro zu von 301 Millionen im Vorjahreszeitraum.

HENSOLDT

ist in den ersten neun Monaten 2023 solide gewachsen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis legten deutlich zu. Den Jahresausblick hat die Gesellschaft bekräftigt.

INSTONE

sieht sich bei stabilem Umsatz und merklich gestiegenem Ergebnis nach neun Monaten auf gutem Weg, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Die Nachfrage nach Neubauwohnungen bleibt jedoch erheblich hinter den Vorjahren zurück.

JENOPTIK

blickt nach einem guten dritten Quartal mit Zuwächsen beim Umsatz als auch Gewinn etwas optimistischer auf die Margenentwicklung 2023. Zudem erzielte das im TecDAX notierte Unternehmen in den drei Monaten per Ende September wieder ein Auftragsplus, nachdem im zweiten Quartal das Volumen der neuen Order noch rückläufig war.

MISTER SPEX

ist im dritten Quartal stärker als der Markt gewachsen. Zudem wies er das zweite Quartal in Folge ein positives bereinigtes operatives Ergebnis aus. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

MLP

hat im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten operativ weniger verdient. In Erwartung eines starken vierten Quartals geht der Konzern aber davon aus, seine Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen.

MUTARES

hat in den ersten neun Monaten vom größten Exit der Unternehmensgeschichte profitiert. Das Nettoergebnis erreichte 101,3 Millionen Euro, nachdem es vor Jahresfrist nur 16,2 Millionen Euro waren.

NEW WORK

stagniert. Die Rezession wirke sich spürbar auf das Neugeschäft und damit auf den Gesamtumsatz aus, teilte der Betreiber von sozialen Netzwerken mit. Der Umsatz lag in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 227,4 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. Das Pro-forma EBITDA reduzierte sich um 14 Prozent auf 68,9 Millionen Euro.

OHB

hat im dritten Quartal trotz eines Umsatzwachstums deutlich weniger verdient und vor einem Verfehlen der Jahresprognose gewarnt. Der Umsatz wuchs im Quartal auf 274,8 (Vj 240,2) Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das EBIT schrumpfte um ein Drittel auf 10,9 Millionen Euro und das Nettoergebnis um die Hälfte auf 5,3 Millionen Euro.

SMA

Die hohe Nachfrage nach Solartechnik hat dem Wechselrichterhersteller SMA im dritten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. "Nach einem sehr erfolgreichen ersten Halbjahr konnten wir im dritten Quartal 2023 die Umsatz- und Ergebnisdynamik im Konzern abermals erhöhen", sagte CFO Barbara Gregor.

VERBIO

ist im ersten Geschäftsquartal zweistellig geschrumpft, hat aber den Jahresausblick bestätigt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 erzielte Verbio einen Umsatz von 488,1 Millionen Euro und damit trotz Produktionsrekorden 18 Prozent weniger als vor Jahresfrist.

WACKER NEUSON

ist im dritten Quartal weiter zweistellig gewachsen, das Tempo hat sich verglichen mit dem bisherigen Jahresverlauf aber deutlich abgeschwächt. Die Marge ging leicht zurück, wie der Baumaschinenhersteller in München mitteilte. Die Prognose wurde bestätigt.

WESTWING

ist im dritten Quartal trotz schwieriger Marktbedingungen wieder gewachsen. Das Bruttowarenvolumen wuchs um 5 Prozent auf 107 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich auf plus 2,4 Millionen Euro nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum.

ZEAL NETWORK

ist in den ersten neun Monaten dank spielfreudiger Kunden deutlich gewachsen. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr.

ARCELORMITTAL

hat im dritten Quartal wegen gesunkener Stahllieferungen und -preise weniger verdient. Der in Luxemburg ansässige Stahlhersteller meldete am Donnerstag einen Nettogewinn von 929 Millionen US-Dollar, verglichen mit 993 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz schrumpfte um 12 Prozent auf 16,62 Milliarden Dollar.

ASTRAZENECA

wird optimistischer. Der britische Pharmakonzern geht mittlerweile davon aus, im Gesamtjahr das obere Ende der Prognosespannen für Gewinn je Aktie und Umsatz zu erreichen. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen wegen einer höheren Steuerlast einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns.

FLUTTER ENTERTAINMENT

hat die Vorbereitung für seine Börsennotierung in den USA abgeschlossen. Voraussichtlich im ersten Quartal 2024 werden die Aktien des Glücksspielkonzerns an der New Yorker Börse notieren.

HONDA MOTOR

hat in der ersten Hälfte es Geschäftsjahres netto deutlich mehr verdient und dabei von seinem hochprofitablen Motorradgeschäft und der erheblich verbesserten Rentabilität des Automobilgeschäfts profitiert.

NATIONAL GRID

hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr operativ weniger verdient als erwartet und rechnet damit, dass neue Gesetzte den Gewinn pro Aktie belasten werden.

NISSAN MOTOR

