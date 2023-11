Der chinesische Mehrheitsaktionär von Volvo Car will einen Teil seiner Aktien verkaufen, damit der Streubesitz des schwedischen Autoherstellers steigt. Man werde die Beteiligung bis auf 78,7 Prozent senken, teilte die Zhejiang Geely Holding Group mit, die 2010 Volvo Car 2010 von Ford übernommen hatte. Aktuell liegt ihr Anteil bei rund 82 Prozent. Nach der Mitteilung brach die Notierung der Aktie von Volvo Car um 11 Prozent ein und ist damit Schlusslicht im Stoxx Europe 600.

LANG & SCHWARZ

hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld sei es gelungen, ein deutlich positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften, zu dem alle Geschäftsbereiche beigetragen haben, teilte der Handelsplattformbetreiber aus Düsseldorf mit. Er warnte aber vor einer deutlich schwächeren Geschäftsentwicklung im Schlussquartal.

AMAZON

will über seine Plattform künftig auch Autos verkaufen. Der US-Konzern kündigte am Donnerstag bei einer Automesse in Los Angeles eine erste Kooperation mit dem südkoreanischen Hersteller Hyundai zum Verkauf von Fahrzeugen in den USA an. Die Partnerschaft sieht demnach auch vor, dass Amazons virtueller Assistenz Alexa ab 2025 in den Autos von Hyundai vorhanden ist.

AMS-OSRAM

hat seine geplante Emission von vorrangig unbesicherten Anleihen aufgrund starker Nachfrage auf 1 Milliarde Euro aufgestockt. Im Rahmen eines Ende September bekannt gegebenen Finanzierungsplans hatte der österreichische Halbleiterkonzern noch ein Volumen von rund 800 Millionen Euro geplant.

BRANICKS

verkauft zwei Logistik-Immobilien in Neufahrn bei München für rund 80 Millionen Euro an einen ausländischen Investor. Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Dezember 2023 geplant. Mit diesem Verkauf erreiche das seit Jahresbeginn beurkundete Verkaufsvolumen 225 Millionen Euro.

GENERALI

hat im dritten Quartal operativ und unter dem Strich weniger verdient. Dabei spürte der italienische Versicherer die Schadenbelastung durch Überschwemmungen und Hagelstürme in einigen europäischen Ländern im Segment Schaden-und Unfallversicherung. Das Segment Lebensversicherung hingegen legte im Vorjahresvergleich zu. Insgesamt warnte die Assicurazione Generali, dass die Branche im Zusammenhang mit der weltwirtschaftlichen Verlangsamung von einer schwächeren Nachfrage betroffen sein könnte.

LSE

Der Betreiber der Londoner Börse will in den kommenden Jahren 1 Milliarde Pfund über Aktienrückkäufe an seine Aktionäre ausschütten. Die London Stock Exchange Group (LSE) hat sich zudem zum Ziel gesetzt, den organischen Umsatz jährlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern und das Wachstum nach 2024 zu beschleunigen.

SPACEX

hat den lange erwarteten zweiten Testflug seiner Riesenrakete Starship wegen technischer Probleme auf Samstag verschoben. SpaceX-Chef Elon Musk schrieb am Donnerstag auf der Onlineplattform X (früher Twitter), es müsse ein "Gitterflossen-Stellantrieb" ausgetauscht werden. Der erste unbemannte Startversuch im April hatte mit einer großen Explosion geendet und eine monatelange Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA nach sich gezogen.

