bekommt zum 1. Januar einen neuen Finanzvorstand. Hendrik Schneider wird die Position übernehmen. Derzeit ist er als Chief Financial Officer für die Hermes Germany GmbH tätig. Nach sechs Jahren als Finanzvorstand hatte Raimund Hackenberger Hawesko Ende März verlassen.

MORPHOSYS

hat seine klinischen Phase-3-Daten für Pelabresib zur Behandlung der Myelofibrose präsentiert und feiert diese als Erfolg. Nachdem Anleger die Studienergebnisse jedoch genauer unter die Lupe genommen haben, bricht am Dienstag im frühen Handel um 28 Prozent ein. Am Vorabend hatten Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung noch mit hohen Kursgewinnen zur Eröffnung gerechnet.

RHEINMETALL

will den Umsatz in den kommenden drei Jahren annähernd verdoppeln und dabei auch die Profitabilität deutlich verbessern. Die operative Ergebnismarge soll im Jahr 2026 über 15 Prozent liegen, stellte CEO Armin Papperger anlässlich des Capital Markets Day in Aussicht. Das Umsatzwachstum der vergangenen Jahre soll anhalten: In drei Jahren rechnet der Rüstungs- und Autozulieferer mit einem Konzernerlös zwischen 13 Milliarden und 14 Milliarden Euro.

AIRBUS

Das Flugzeugleasing-Unternehmen SMBC Aviation Capital hat weitere 60 Flugzeuge der A320neo-Familie bei Airbus bestellt. SMBC Aviation Capital hat damit fast insgesamt 340 Flugzeuge dieses Typs direkt bei Airbus gekauft. Finanzielle Einzelheiten nannte Airbus nicht.

CRH

hat nach Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal die Jahresprognose angehoben. Der irische Baustofflieferant rechnet für 2023 nun mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar, das sind 100 Millionen Dollar mehr als zum Halbjahr prognostiziert. Im Vorjahr hatte CRH 5,6 Milliarden Dollar operativen Gewinn erwirtschaftet. Auch der Vorsteuergewinn soll deutlich zulegen. CRH will seine Jahresdividende um 5 Prozent auf 1,33 Dollar je Aktie anheben.

CRH

kauft von Martin Marietta Materials ein Portfolio von Zement- und Transportbetonanlagen in Texas für insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar. Man rechne damit, dass das kombinierte Portfolio 2023 ein Pro-Forma-EBITDA von etwa 170 Millionen US-Dollar erwirtschaften werde. Die Vermögenswerte umfassen unter anderem ein Zementwerk mit einer Kapazität von 2,1 Millionen Kubikmetern zwischen San Antonio und Austin und ein Netzwerk von Terminals entlang der östlichen Golfküste von Texas.

IAG

will nach der Konsolidierung ihrer Bilanz wieder Dividenden zahlen und strebt mittelfristig eine operative Marge zwischen 12 und 15 Prozent an. Angestrebt wird ferner eine Rendite auf das eingesetzte Kapital zwischen 13 und 16 Prozent. Im spanischen Geschäft soll ein Betriebsgewinn von mehr als 1,5 Milliarden Euro erzielt werden.

MONTE PASCHI DI SIENA

Italien ist nicht mehr Mehrheitsaktionär bei der einstigen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena. Der italienische Staat hat einen Anteil von 25 Prozent für 920 Millionen Euro verkauft und hält fortan nur noch knapp 40 Prozent an dem Kreditinstitut. Die Aktie fällt am Morgen um über 5 Prozent auf 2,91 Euro.

STELLANTIS

will langfristig mit der chinesischen CATL bei Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für seine Elektrofahrzeuge in Europa zusammenarbeiten. Beide Unternehmen haben eine entsprechende unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet. Dabei soll die Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) LFP-Batteriezellen und -Module für die Produktion von Elektrofahrzeugen von Stellantis in Europa liefern.

