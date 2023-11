investiert an seinem bulgarischen Standort rund 46 Millionen Euro in einen verbesserten Prozess für das Behandeln von Schlacke. Das Verfahren, bei dem die Schlacke statt in Gruben künftig in Schlacketöpfen gekühlt wird, dient vorrangig dem Umweltschutz, verbessert aber auch die Kupferausbeute um etwa 500 Tonnen im Jahr, wie der Kupferkonzern in Hamburg mitteilte.

EVONIK

gehört nach einer aktuellen Bewertung von Morningstar Sustainalytics im Hinblick auf materielle Risiken im Bereich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu den besten fünf Prozent aller rund 600 betrachteten Chemieunternehmen weltweit.

SIGNA HOLDING

des Unternehmers René Benko will noch am Mittwoch Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen in Wien mitteilte, will es einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung stellen. "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", hieß es zur Begründung.

FERROVIAL

trennt sich von seiner 25-prozentigen Beteiligung am Londoner Flughafen Heathrow, dem größten Airport der britischen Hauptstadt. Käufer sind für 2,37 Milliarden Pfund die französische Beteiligungsgesellschaft Ardian (15 Prozent) und der staatliche saudische Public Investment Fund (10 Prozent), wie der spanische Baukonzern mitteilte.

NOVARTIS

Bestimmte Krebstherapien sind ins Visier der US-Arzneimittelbehörde FDA geraten. Dabei geht es um sogenannte CAR-T-Zell-Therapien, die im Verdacht stehen, bei einigen Patienten eine bestimmte Art von Blutkrebs ausgelöst zu haben. CAR (Chimärer Antigen-Rezeptor)-T-Zell-Therapien sind eine Form der zielgerichteten Immuntherapie, die das köpereigene Immunsystem, sprich die T-Zellen der betroffenen Patienten dazu bewegen soll, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. Angeboten werden solche CAR-T-Zell-Therapien unter anderem von Novartis, Johnson & Johnson und Gilead Sciences

PHILIPS

Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt vor einem neuen Sicherheitsproblem bei einem Schlafapnoe-Gerät des niederländischen Herstellers. In einer Sicherheitsmitteilung warnt die FDA vor Überhitzungsproblemen bei den DreamStation 2 CPAP-Geräten von Philips Respironics, die in der Schlaftherapie eingesetzt werden. Die Patienten sollten die Geräte genau beobachten, so die Empfehlung der FDA.

PROSUS

will im E-Commerce-Geschäft nun sechs Monate früher profitabel werden als bisher geplant. Dies teilte die niederländische Investmentgruppe mit, nachdem der bereinigte Gewinn im Kerngeschäft im ersten Geschäftshalbjahr 2023/2024 deutlich zugelegt hat und Profitabilität im E-Commerce-Segment dabei einer der Treiber war.

RICHEMONT

hat nach eigenen Angaben keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber Farfetch, der britischen Online-Plattform für Luxusmode. Wie die Compagnie Financiere Richemont mitteilte, plant sie ebenfalls nicht, Kredite an Farfetch zu vergeben oder in Farfetch zu investieren.

GEELY/NIO

wollen bei der Batterietechnologie zusammenarbeiten und den Batteriewechsel im E-Auto weiterentwickeln. Wie die Zhejiang Geely Holding Group mitteilte, ist eine entsprechende Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet worden. Nach Chongqing Changan Automobile ist Geely damit der zweite Autobauer, der mit Nio zusammenarbeitet.

LONDON METAL EXCHANGE (LME)

hat im Streit um annullierte Nickel-Trades in den Marktverwerfungen nach der russischen Invasion in der Ukraine einen Sieg eingefahren. Ein britisches Gericht wies Anschuldigungen des Hedgefonds Elliott und des Market Makers Jane Street Global Traders zurück. Sie hatten der LME vorgeworfen, mit der Annullierung von Trades im März 2022 im Volumen von 12 Milliarden US-Dollar ihre Kompetenzen überschritten zu haben.

TOYOTA

will seine Beteiligung an seinem wichtigsten Zulieferer Denso reduzieren. Toyota Motors kündigte an, rund 125 Millionen Denso-Aktien zu verkaufen. Das Aktienpaket hat auf Basis des Börsenschlusskurses vom Mittwoch einen Wert von etwa 1,95 Milliarden Dollar. Toyotas Anteil an Denso werde von rund 24 Prozent auf 20 Prozent sinken, sagte Toyotas Chief Communications Officer Jun Nagata am Mittwoch online.

META

Datenschutzaktivisten aus Österreich haben eine Beschwerde gegen das Bezahlmodell des Facebook-Mutterkonzerns Meta eingereicht. Die Organisation Noyb (None of Your Business) wirft dem Konzern einen "weiteren Versuch zur Umgehung des EU-Datenschutzrechts" vor. Mit seiner "Datenschutzgebühr" mache Meta ärmeren Menschen ein Grundrecht unerschwinglich. Die österreichische Datenschutzbehörde müsse ein Dringlichkeitsverfahren einleiten.

ZEAL NETWORK

verkleinert seinen Vorstand zum 1. Dezember auf drei Mitglieder. Sönke Martens, Chief Commercial Officer (CCO), habe beschlossen, seinen im Juni nächsten Jahres auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Martens werde seinen Vorstandsposten am Donnerstag niederlegen, aber noch bis Ende Februar im Unternehmen bleiben, um einen nahtlosen Übergang seiner Aufgaben zu gewährleisten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 29, 2023 07:08 ET (12:08 GMT)