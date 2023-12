will für 473 Millionen Euro eine Mehrheitsbeteiligung an der irischen Cubic Telecom erwerben. Die Mobilfunk-Tochter soll an dem Software-Anbieter im Bereich vernetzte Fahrzeuge 51 Prozent halten. Bei der Transaktion wird das Unternehmen mit mehr als 900 Millionen Euro bewertet.

