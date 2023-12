Leicht eingeengt zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Damit zeigt sich auch bei den Credit Spreads Erleichterung über die sinkenden US-Inflationsdaten. Sie waren am Vortag mit dem erhofften Rückgang veröffentlicht worden. Auf dem aktuellen Niveau sei es aber gewagt, die Risikoprämien nach unten zu drücken, warnen zahlreiche Strategen. Denn die US-Notenbank am Mittwochabend und die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag könnten sich hawkisher äussern, als sich viele Anleger wünschen. Gestützt würden die sinkenden Prämien aber von der Aussicht auf eine sanfte Landung der globalen Wirtschaft: Damit gingen auch die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen deutlich zurück.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

DEUTSCHE BANK

muss ihr Geschäft im kommenden Jahr gemäß den Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen ihres Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) mit etwas weniger Eigenkapital unterlegen. Wie die Bank mitteilte, muss sie ab dem 1. Januar 2024 eine Säule-2-Anforderung von 2,65 Prozent einhalten und damit 5 Basispunkte weniger als aktuell.

MERCEDES-BENZ

Die Management-Beraterin Doris Höpke soll auf der nächsten Hauptversammlung von Mercedes-Benz im Mai in den Aufsichtsrat des Autoherstellers einziehen. Das Kontrollgremium schlug die 57-Jährige für die Nachfolge des scheidenden Aufsichtsrates Bernd Pischetsrieder vor, wie es in Stuttgart mitteilte. Höpke ist ehemaliges Vorstandsmitglied von Munich Re.

RWE

hat sich gemeinsam mit Mitsui und Osaka Gas ein Offshore-Windprojekt in Japan gesichert. Nach Angaben des DAX-Konzerns hat das Konsortium den Zuschlag für die Entwicklung, den Bau und Betrieb des vor der Westküste Japans gelegenen Windprojekts mit einer geplanten Kapazität von 684 Megawatt erhalten.

DWS

will mit zwei Partnern eine regulierte Kryptowährung herausbringen. In einer Mitteilung der Deutsche-Bank-Tochter heißt es, geplant sei die Emission eines Euro-denominierten Stablecoins. Damit solle die breite Nutzung von Blockchain-basierten Vermögenswerten beschleunigt werden.

TEAMVIEWER

hat in die Unternehmen Sight Machine und Cybus investiert. Das finanzielles Engagement des im MDAX und TecDAX notierten Software-Unternehmens liegt nach eigenen Angaben im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Vorstand und Aufsichtsrat haben den Aktionären des deutschen Mobilfunkanbieters die Annahme des Übernahmeangebots des spanischen Mutterkonzerns empfohlen. Vorstand und Aufsichtsrat hielten das Angebot aus finanzieller Sicht für angemessen, heißt es in einer Stellungnahme.

AMS-OSRAM

hat nach Abschluss der diversen Kapitalmaßnahmen eine "gesunde Kapitalstruktur" erreicht. Mit "reduzierter Nettoverschuldung und einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil" sei das Unternehmen nun in der Lage, sich auf die "Strategie für Wachstum, eine höhere Profitabilität und die Monetarisierung von Innovationen" zu konzentrieren, sagte CEO Aldo Kamper.

INDITEX

hat ihre Margen-Prognose nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres angehoben. Der spanische Modekonzern meldete für die neun Monate bis zum 31. Oktober ein EBIT von 5,19 Milliarden Euro nach 4,18 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

MASTERCARD und VISA

müssen sich in Großbritannien auf sinkende Gebühreneinnahmen einstellen. Der für Zahlungssysteme zuständige U.K. Payment Systems Regulator (PSR) plant vorläufig eine Deckelung dieser Gebühren, wie er jetzt mitteilte. Die Aufsicht geht den Angaben zufolge davon aus, dass Mastercard und Visa die grenzüberschreitenden Interbankenentgelte für Kredit- und Debitkarten auf ein unangemessen hohes Niveau angehoben haben.

TESLA

muss mehr als 2 Millionen Autos zurückrufen. Wie die US-Verkehrsbehörde NHTSA mitteilte, gibt es in einigen Fällen Probleme mit dem Autopiloten. Betroffen sind die Baureihen Model S, Model X, Model 3 und Model Y bestimmter Baujahre, die mit der Funktion Autosteer ausgestattet sind.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2023 06:58 ET (11:58 GMT)