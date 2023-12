vollzieht den zweiten Schritt im Rahmen des vor zwei Jahren angekündigten Ausstiegs aus dem Geschäft mit Kolben für Verbrennungsmotoren. Der gesamte Bereich Kleinkolben mit allen Werken soll bis Ende März an den Münchner Finanzinvestor Comitans Capital übergehen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

SCHAEFFLER

hat mit seinem Erwerbsangebot für Vitesco Erfolg gehabt. Bis zum 15. Dezember wurden knapp 12 Millionen Vitesco-Aktien angedient, was 29,88 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte entspricht. Zusammen mit den von der Schaeffler-Familienholding IHO gehaltenen Anteilen kommt der Konzern damit auf 79,82 Prozent.

ANGLO AMERICAN

Die De Beers Group hat ihre Rohdiamantenverkäufe im zehnten und letzten Zyklus des Jahres im Vergleich zum vorherigen Zyklus um 51 Prozent gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr seien aber deutlich weniger Diamanten verkauft worden.

ING

beendet seine Geschäfte mit der Öl- und Gasbranche. Die niederländische Bank will bis 2040 aus der Finanzierung von Explorations- und Förderaktivitäten für Öl und Gas aussteigen. Gleichzeitig will die ING Groep ihre Finanzierungstätigkeit in der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen bis 2025 im Vergleich zu 2022 auf 7,5 Milliarden Euro verdreifachen.

PANASONIC

sich gegen den Bau einer Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge im US-Bundesstaat Oklahoma entschieden. Der japanische Konzern führte "eine breite Palette von Faktoren" an, die zu der Entscheidung geführt hätten, den Plan fallen zu lassen, nannte aber keine Details.

