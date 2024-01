Expansion anzeigenden Bereich. Anleger blieben angesichts der schleppenden wirtschaftlichen Erholung und der politischen Unsicherheit vorsichtig, sagte Saxo Markets-Chefstratege Redmond Wong. Aufwärts ging es in der gesamten Region mit Aktien aus dem Ölsektor - parallel zu den Ölpreisen.

Nach dem Sprung des Vortages ziehen die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag nur noch leicht an. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll für Dezember wird an den Märkten leicht falkenhaft aufgenommen. Dort heißt es, die US-Notenbank wolle die Zinsen für geraume Zeit auf einem erhöhten Niveau halten. Die Markterwartung, dass die Fed bereits im März erstmals die Leitzinsen senken wird, hat nach dem Protokoll einen weiteren Dämpfer erhalten. Laut der Deutschen Bank wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März nun nur noch bei 76 Prozent gesehen nach 87 Prozent vor der Veröffentlichung.

Die Bayer-Tochter AskBio hat bei der Entwicklung eines gentherapeutischen Ansatzes zur Behandlung der Parkinson-Krankheit einen ersten Erfolg erzielt. Alle 11 Patienten vertrugen in der klinischen Phase-Ib nach 18 Monaten die Anwendung AB-1005 ohne schwerwiegende unerwünschte Nebenwirkungen. Die Phase-II-Studie werde vorbereitet, bis zur Jahresmitte soll das Screening der Teilnehmer beginnen.

hat dank einer starken Nachfrage nach Elektroautos auch im Schlussquartal 2023 in den USA ein Absatzplus erzielt und im Gesamtjahr Rekordverkäufe verzeichnet. Der Absatz der Kernmarke kletterte im Zeitraum Oktober bis Dezember um 6 Prozent auf 107.881 Fahrzeuge. Die Verkäufe von Elektroautos stiegen um zwei Drittel auf 14.374 Einheiten.

geht mit dem französisch-amerikanischen Techbio-Unternehmen Owkin eine KI-gestützte strategische Partnerschaft ein. Diese betrifft die Bereiche Onkologie, Immunologie und Inflammation, in denen dadurch die "therapeutische Pipeline" beschleunigt werden soll.

hat ihr Leasingneugeschäft im abgelaufenen Geschäftsjahr um 12,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesteigert. Damit wurde nur das untere Ende der angepeilten Prognosespanne von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro erreicht und etwas weniger als zuletzt in Aussicht gestellt.

hat Ende 2023 von Capital Energy einen Auftrag über 106 Megawatt (MW) in Spanien erhalten.

hat einen Großauftrag aus Saudi-Arabien an Land gezogen. Der Auftrag über eine Bahnstrecke in der Provinz Medina hat einen Wert von über 500 Millionen Euro. Die Alstom-Aktie steigt gegen Mittag um 3 Prozent.

hat mit Gewerkschaften eine Betriebsvereinbarung über den Abbau von bis zu 3.421 Arbeitsplätzen in Spanien geschlossen. Das Programm, das den Konzern rund 1,3 Milliarden Euro vor Steuern kosten wird, laufe bis Ende 2026 und könne um ein weiteres Jahr verlängert werden.

January 04, 2024 06:55 ET (11:55 GMT)