Der in der Vergangenheit zuverlässige Aussagen liefernde französische Notenbankchef Francois Villeroy sagte am Morgen bereits, dass die Europäische Zentralbank voraussichtlich in diesem Jahr die Zinssätze senken wird. Allerdings "werde ich mich nicht zum Zeitpunkt" der ersten Zinssenkung äußern, sagte er bei einer Podiumsdiskussion beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Erwartung sowohl in der Eurozone als auch in den USA ist eine sanfte Landung - ohne eine bedeutende Rezession - was die Frage nach der Rolle der Geldpolitik bei der Disinflation aufwirft, so Villeroy. Mit einer steten Abnahme der Kerninflation und der erfolgreichen Verankerung der Inflationserwartungen gebe es klare Unterschiede zu den Inflationskrisen der 1970er Jahre.

BECHTLE

erweitert seinen Vorstand um ein weiteres Ressort und holt dafür die frühere Grenke-Konzernchefin Antje Leminsky an Bord. Der Aufsichtsrat des IT-Systemhauses berief die 52-Jährige zum 1. Februar für die Bereiche Logistik, Beschaffung und Partnermanagement sowie Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement.

HUGO BOSS

hat vergangenes Jahr das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz gesteigert, im vierten Quartal aber schwächer abgeschnitten als Analysten erwartet haben. Investoren reagieren enttäuscht und schicken die Aktie auf Talfahrt.

MUTARES

will seine im vergangenen Jahr begebene und im Mai aufgestockte Anleihe mit Laufzeit bis Ende März 2027 abermals aufstocken. Ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro im Wege einer Privatplatzierung prüft das Beteiligungsunternehmen laut eigenen Angaben.

NORDEX

hat seinen Auftragseingang im vergangenen Jahr konzernweit um 16 Prozent auf insgesamt 7,4 Gigawatt (GW) gesteigert. Dazu trug insbesondere das vierte Quartal bei, in dem der Auftragseingang um fast 30 Prozent auf eine Gesamtleistung von knapp 2,5 GW stieg.

DOCMORRIS

Mit einem zweistelligen Wachstum im Schlussquartal hat DocMorris das obere Ende der vor drei Monaten zusammengestrichenen Umsatzprognose 2023 geschafft. Mit 1,038 Milliarden Schweizer Franken liege der Außenumsatz währungsbereinigt um 7,4 Prozent unter dem Vorjahreswert.

LINDT & SPRÜNGLI

hat den Umsatz im vergangenen Jahr dank des Wachstums in allen Regionen deutlich erhöht. Kostensteigerungen - unter anderem erreichte der Preis für Kakao zum Jahresende ein Allzeithoch - konnte der Schweizer Schokoladenhersteller durch Effizienzmaßnahmen und höhere Preise ausgleichen, so dass die Marge leicht zulegte.

NORTHVOLT

hat weitere Gelder für den Ausbau der Produktion eingesammelt. Die Summe liegt bei insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar. Die Darlehen seien von der Europäischen Union sowie einer Gruppe Banken um JPMorgan Chase gekommen.

ROCHE

hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Tecentriq SC bekommen, eine subkutane Immuntherapie zur Injektion für mehrere Krebsarten. Mit Tecentriq SC werde die Behandlungsdauer im Vergleich zur Standard-IV-Infusion um etwa 80 Prozent verkürzt.

RIO TINTO

hat im vergangenen Jahr die Produktion von Eisenerz, Aluminium und Kupfer gesteigert und damit seine Jahresziele erreicht. Dazu trug auch die Inbetriebnahme neuer Minen in Australien und der Mongolei bei.

SHELL

verkauft seine nigerianischen Onshore-Tochtergesellschaft Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) für bis zu 2,4 Milliarden US-Dollar an ein Konsortium von fünf Unternehmen aus dem Energiesektor.

VODAFONE

will seine digitalen Plattformen sowie Cloud- und KI-Angebote mit einer Zusammenarbeit mit Microsoft und einer Milliardeninvestition stärken. Der britische Konzern hat eine strategische Partnerschaft mit dem US-Softwareriesen über eine Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Vodafone will über diesen Zeitraum 1,5 Milliarden US-Dollar in Cloud-Dienste und in KI-Angebote, die mit Microsoft entwickelt werden, investieren.

