verlängert angesichts wachsender Nachfrage nach Leistungshalbleitern seine Zusammenarbeit mit Wolfspeed. Der bisherige Vertrag von 2018 über die Lieferung von 150-Millimeter-Siliziumkarbid-Wafern werde verlängert und erweitert, teilte der Halbleiterhersteller mit. Infineon sichert sich damit Kapazitäten für die Wafer, die die Basis für Chips von Infineon bilden. Damit stärke man die Lieferkette, sagte Infineon-CEO Jochen Hanebeck.

LANXESS

und Ibutec Advanced Materials wollen im Rahmen einer Forschungskooperation innovative Eisenoxide zur Herstellung des Kathodenmaterials für LFP-Batterien entwickeln und damit die Leistungsfähigkeit dieses Batterietyps steigern. Das Eisenoxidprodukt von Lanxess und Ibutec soll gezielt für die LFP-Produktion in Europa hergestellt werden. Ibutec will das Eisenoxidprodukt zudem in seinen eigenen Batteriematerialien einsetzen.

TOTALENERGIES

verstärkt sich im Bereich der Energiespeicher mit einem Zukauf in Deutschland. Der französische Konzern übernimmt Kyon Energy, einen Entwickler von Batteriespeichern mit Sitz in München. Der Kaufpreis besteht auf einer Vorabzahlung von 90 Millionen Euro sowie weiteren Zahlungen, die an bestimmte Entwicklungsziele gekoppelt sind.

LOGITECH

hat im dritten Geschäftsquartal zwar weniger umgesetzt, den Gewinn aber kräftig gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2023/24 wird der Hersteller von Computerzubehör noch optimistischer - der bereits im Oktober verbesserte Ausblick wurde erneut erhöht. Der Umsatz ging in den drei Monaten laut Mitteilung um 1 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar zurück. In lokalen Währungen liegt das Minus bei 3 Prozent.

ASSOCIATED BRITISH FOODS

hat die Jahresprognose für seinen Textilhändler Primark bekräftigt. AB Foods sieht die bereinigte operative Marge von Primark im laufenden Geschäftsjahr unverändert bei über 10 Prozent. Gestützt werde diese Erwartung von Umsatzzuwächsen, erklärte AB Foods, trotz eines mauen Jahresstarts aufgrund des für die Jahreszeit zu warmen Wetters.

ERICSSON

rechnet in diesem Jahr mit anhaltenden Herausforderungen in der Mobilfunkbranche. Kunden würden bei ihren Ausgaben vorsichtig bleiben, und das Investitionstempo im Schlüsselmarkt Indien normalisiere sich, erklärte Ericsson. Im Schlussquartal 2023 sei der Umsatz im wichtigen Netzwerk-Segment um 23 Prozent zurückgegangen, wobei sich die Umsatzdynamik in Indien verlangsamt habe und der Umsatz in Nordamerika um 50 Prozent eingebrochen sei.

IVECO

BASF soll für den Lkw- und Bus-Hersteller Iveco künftig die Altbatterien aus seinen Elektrofahrzeugen wiederverwerten. BASF werde den gesamten Recyclingprozess für die Lithium-Ionen-Batterien aus Iveco-Elektrofahrzeugen organisieren.

SANOFI

will ein Medikamentenprogramm für eine mögliche Behandlung der Erbkrankheit des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels erwerben, durch den Lunge und Leber geschädigt werden. Die Tochtergesellschaft Aventis wird dazu für 2,2 Milliarden US-Dollar die INBRX-101-Therapie des kalifornischen Biopharmaunternehmens Inhibrx kaufen, die in einer Zulassungsstudie zur Behandlung von Alpha-1-Antitrypsin-Mangel evaluiert wird.

SWATCH

hat im vergangenen Jahr dank höherer Umsätze mehr verdient. Die Aktionäre sollen daran in Form einer höheren Dividende teilhaben. Der Schweizer Uhrenhersteller meldete für das Gesamtjahr 2023 einen Nettogewinn von 869 Millionen Schweizer Franken nach 807 Millionen Franken im Vorjahr. Der Umsatz legte um 5,2 Prozent auf 7,89 Milliarden Franken zu.

