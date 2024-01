will zusammen mit der indischen Tata Group eine Endmontagelinie für Hubschrauber in Indien errichten. Dort soll der meistverkaufte Airbus-Hubschrauber H125 der zivilen Produktpalette für Indien produziert und in einige Nachbarländer exportiert werden.

AMERICAN EXPRESS

ist zuversichtlich für den Gewinn 2024, nachdem der robuste Konsum seiner Kunden dem Konzern im vierten Quartal geholfen haben.

ERICSSON

hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) zwei Finanzierungsvereinbarungen über insgesamt 420 Millionen Euro unterzeichnet, um Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen im Bereich der Mobilfunktechnologie bis zum Jahr 2025 abzusichern.

LONZA

hat Jean-Marc Huet, derzeit Präsident des niederländischen Brauereikonzerns Heineken, als Nachfolger von Albert Baehny für den Vorsitz des Verwaltungsrats vorgeschlagen.

REMY COINTREAU

erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrückgang am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) wurde durch intensive Werbemaßnahmen auf dem US-Cognac-Markt und eine unerwartet langsame Erholung in China beeinträchtigt.

SALESFORCE

entlässt rund 700 Mitarbeiter. Das sagte eine mit den Plänen vertraute Person. Die Entlassungen machen etwa 1 Prozent der Belegschaft von rund 70.000 Mitarbeitern des Unternehmens aus, das cloudbasierte Software für das Kundenbeziehungsmanagement herstellt.

SGS

hat Geraldine Picaud mit Wirkung zum 26. März zur Nachfolgerin von Frankie Ng als CEO ernannt. Picaud wird die Rolle übernehmen wird, nachdem sie Anfang Dezember zu SGS kam, um die Bereiche Finanzen, digitale und strategische Transformation, Fusionen und Übernahmen sowie IT und Beschaffung zu leiten.

SIXT

verliert mindestens eines seiner sechs Vorstandsmitglieder. Chief Commercial Officer James Adams verhandle über sein Ausscheiden, berichtete die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Unternehmenskreise.

VALE/SAMARCO/BHP

Mehr als acht Jahre nach einem verheerenden Dammbruch im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais hat ein Gericht die Bergbaukonzerne Vale, Samarco und BHP zur Zahlung von umgerechnet 8,93 Milliarden Euro für immaterielle Schäden verurteilt.

VODAFONE

Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat eine formelle Untersuchung der Fusionsvereinbarung zwischen Vodafone und Three U.K. eingeleitet.

VOLVO

erhöht seine Dividende nach einem Gewinnanstieg von 82 Prozent im vierten Quartal. Allerdings warnen die Schweden, dass sich die Lkw-Nachfrage normalisieren dürfte und die Nachfrage nach Baumaschinen in den meisten Märkten schwächer werden könnte.

