NORDEA

Eine Abschreibung hat der Nordea Bank im vierten Quartal trotz höherer Zinseinnahmen einen Gewinnrückgang beschert. Die Aktionäre sollen für das Gesamtjahr gleichwohl eine Dividende von 0,92 Euro je Aktie bekommen und damit 12 Cent mehr als im Vorjahr.

NOVO NORDISK

kauft von ihrer Muttergesellschaft Novo Holdings drei Werke, in denen Medikamente abgefüllt werden. Der Kaufpreis belaufe sich auf zunächst 11 Milliarden US-Dollar. Novo Holdings wiederum kauft für 16,5 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Catalent, das die drei Werke derzeit noch betreibt.

SOCIETE GENERALE

dünnt ihre Verwaltung aus. Im Rahmen einer Reorganisation zur Kostensenkung will die französische Bank in ihrer Zentrale rund 900 Stellen streichen. Die Bank will dabei ohne Kündigungen auskommen.

UNICREDIT

will die Ausschüttungen an die Aktionäre für dieses und für nächstes Jahr über Dividenden und Aktienrückkäufe weiter erhöhen. Die italienische Bank will dafür auch eine Zwischendividende einführen.

YANDEX

der Eigentümer der größten russischen Suchmaschine und des Ride-Hailing-Dienstes, verkauft sein Geschäft in Russland für 475 Milliarden Rubel (4,9 Milliarden Euro) an ein Konsortium russischer Investoren, darunter der Ölkonzern Lukoil.

VODAFONE

hat im dritten Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang verbucht. Gegen den Trend legten die Erlöse im Heimatmarkt Großbritannien und im Geschäftskundensegment spürbar zu. Die Jahresprognose bestätigte Vodafone.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2024 07:01 ET (12:01 GMT)