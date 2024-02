Wenig bewegt von leicht steigenden Renditen zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Der Nachrichtenfluss in Richtung höherer Inflation und stärkeren Konjunkturdaten geht ungebremst weiter. Nach der monatelangen Fokussierung auf eventuelle US-Zinssenkungen setzt unter Marktteilnehmern langsam ein Umdenken ein, nun werden die besseren Unternehmenszahlen und -aussichten stärker gewürdigt. Die Ausfallrisiken von Anleihen nehmen damit ständig ab, was vor allem in konjunktursensitiven Branchen eine weitere Einengung der Risikoprämien zulässt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

VOLKSWAGEN

hat seinen weltweiten Autoabsatz im Januar dank starker Nachfrage in China zweistellig gesteigert. Die Verkäufe legten um 13,3 Prozent auf 698.300 Fahrzeuge zu.

VOLKSWAGEN

und der indische Autohersteller Mahindra haben für die bereits vor zwei Jahren beabsichtigte Zusammenarbeit im Bereich Elektromobilität einen ersten verbindlichen Liefervertag unterzeichnet.

HELLA

Angesichts trüber Aussichten für den europäischen Automarkt hat der Autozulieferer Hella ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt. Die bis 2028 angestrebten jährlichen Bruttoeinsparungen der Maßnahmen sollen sich auf 400 Millionen Euro belaufen.

ENI

hat im vierten Quartal wegen niedrigerer Öl- und Gaspreise operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient.

NATWEST

hat Interimschef Paul Thwaite fest zum CEO bestellt. Thwaite tritt damit offiziell die Nachfolge von Alison Rose an, die im Juli zurückgetreten war.

NATWEST

hat im vierten Quartal bei geringeren Einnahmen weniger verdient als im Vorjahr, der Rückgang fiel jedoch weniger stark aus als am Markt befürchtet. Im neuen Geschäftsjahr geht Natwest von einem weiteren Rückgang der Einnahmen aus.

MICROSOFT

will vier seiner für die Xbox entwickelten Videospiele auch für Konsolen der Konkurrenz freigeben. Das kündigte Xbox-Chef Phil Spencer am Donnerstag an, warnte aber gleichzeitig, dies sei kein "Versprechen", dass weitere Spiele folgen würden.

OPENAI

hat eine KI-Anwendung zur Produktion realistischer Videos entwickelt. Die Anwendung namens Sora könne anhand eines kurzen Befehls in Textform, eines sogenannten Prompts, Videos mit einer Länge von bis zu einer Minute von hoher Qualität herstellen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2024 06:54 ET (11:54 GMT)