Die Lobbyisten des US-Konzerns Amazons haben künftig keinen Zugang mehr zu den Gebäuden des Europaparlaments in Brüssel und Straßburg. Amazon bestätigte am Dienstagabend, dass den Mitarbeitenden des Unternehmens ihre Zugangskarten entzogen wurden.

ASTON MARTIN

hat im vergangenen Jahr mehr Autos zu höheren Preisen verkauft. Der Hersteller von Luxuskarossen konnte seinen Verlust deutlich reduzieren. Mittelfristig will die Aston Martin Lagonda Global Holdings deutlich wachsen.

COUNTRY GARDEN

Dem hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Country Garden droht die Abwicklung. Das Unternehmen Ever Credit Limited, ein Gläubiger von Country Garden, reichte am Mittwoch in Hongkong eine entsprechende Klage bei Gericht ein, es fordert die Zahlung von 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar (189 Millionen Euro). Country Garden will sich dagegen wehren.

GOOGLE

Googles Bemühungen bei Künstlicher Intelligenz (KI) wachsen sich zu einem Reputations-Alptraum aus. Google-CEO Sundar Pichai schrieb in einer Mail an die Belegschaft, es sei inakzeptabel, dass einige der Antworten des Chatbots Gemini Nutzer beleidigt haben und teils einseitig waren.

HOLCIM

hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt und kündigt für 2024 ein großes Aktienrückkaufprogramm an.

JUST EAT TAKEAWAY.COM

hat seinen Verlust 2023 trotz hoher Abschreibungen deutlich eingegrenzt. Das bereinigte operative Ergebnis steigerte die Lieferando-Mutter kräftig. Es soll im laufenden Jahr weiter verbessert werden.

PHILIPS

hat Charlotte Hanneman mit Wirkung vom 1. Oktober zur Finanzchefin bestellt. Sie tritt die Nachfolge von Abhijit Bhattacharya an, der nach 37 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht.

RECKITT BENCKISER

Abschreibungen haben den Gewinn von Reckitt Benckiser im vergangenen Jahr gedrückt. Der britische Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Calgon, Clearasil und Sagrotan gehören, verfehlte zudem beim Umsatz die Markterwartungen. Die Aktionäre sollen aber eine höhere Dividende erhalten.

STELLANTIS

startet die erste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms am heutigen Mittwoch. Bis einschließlich 5. Juni will der Autokonzern bis zu 1 Milliarde Euro dafür aufwenden.

SWISSCOM

ist in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Vodafone über einen Kauf von Vodafones Italien-Geschäft für 8 Milliarden Euro in bar. Swisscom will das Geschäft mit seiner Tochtergesellschaft Fastweb fusionieren.

SWISS RE

rechnet damit, dass sich der Klimawandel künftig stärker auf die wirtschaftlichen Schäden auswirkt. Nach einer Analyse von 36 Ländern seien die Philippinen und die USA derzeit die Länder mit der größten wirtschaftlichen Exponierung und somit am stärksten betroffen, sollten sich durch den Klimawandel die Wettergefahren verschärfen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2024 07:20 ET (12:20 GMT)