BAYER

Bayer-Chef Bill Anderson will den Pharma- und Agrarchemiekonzern in den nächsten zwei bis drei Jahren mit einem neuen Organisationsmodell schlagkräftiger machen, auf eine Aufteilung oder Abspaltung von Teilen des Geschäftes aber zunächst verzichten.

DEUTSCHE BANK

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Postbank-Filialvertriebs und der Postbank-Vertriebs- und Servicecenter bundesweit zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. "Ohne weitere Streiks bewegt sich bei der Deutschen Bank überhaupt nichts", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck laut Mitteilung. Die Postbank gehört zum Deutsche-Bank-Konzern

DEUTSCHE BÖRSE

Die Gruppe Deutsche Börse hat mit der Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) eine Krypto-Spot-Plattform für institutionelle Kunden gestartet. Die DBDX bietet ein vollständig reguliertes Ökosystem für Handel, Abwicklung und Verwahrung von Krypto-Assets und nutzt dabei die bestehende Anbindung der Marktteilnehmer.

LUFTHANSA

Der scheidende Lufthansa-Finanzvorstand Remco Steenbergen wechselt in gleicher Position zu Sandoz.

GRENKE

Der Aufsichtsrat des Leasinganbieters Grenke hat Martin Paal mit Wirkung zum 1. Juli 2024 zum Finanzvorstand berufen. Seit der Ernennung von Sebastian Hirsch zum Vorstandsvorsitzenden fungiert Paal bereits als Stellvertreter für das Finanzressort, das von Hirsch interimistisch weiter geleitet wird.

HELMA EIGENHEIMBAU

hat beim Amtsgericht Gifhorn einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Weitere Angaben zu den Gründen machte der Massivhaus-Hersteller nicht. Das Unternehmen teilte aber separat mit, die Bestellung von Andrea Sander als Vorstandsvorsitzende "aus wichtigem Grund und mit sofortiger Wirkung" zu widerrufen.

REDCARE PHARMACY

hat Umsatz und Marktanteil im vergangenen Jahr in allen Ländern gesteigert und traut sich auch 2024 eine weitere Expansion zu. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Konzernumsatz von 1,8 Milliarden Euro und lag damit am oberen Ende der ausgegebenen Zielspanne. Die bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr lag bei 3 Prozent und damit ebenfalls am oberen Ende der Zielspanne.

SCHAEFFLER

hat vergangenes Jahr dank eines guten Autozuliefergeschäfts sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. An die Aktionäre sollen wie im Vorjahr 0,45 Euro je Vorzugsaktie ausgeschüttet werden.

TRATON

hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis deutlich gesteigert. Hohe Verkaufspreise und gute Lkw-Verkäufe sorgten zudem dafür, dass der Nutzfahrzeughersteller etwas profitabler war als zuletzt in Aussicht gestellt.

LINDT & SPRÜNGLI

hat im vergangenen Jahr auch unter dem Strich ordentlich zugelegt und will die Aktionäre daran in Form einer höheren Dividende teilhaben lassen. Der Nettogewinn legte 2023 um 17,9 Prozent auf 671,4 Millionen Franken zu, was einer Umsatzrendite von 12,9 (Vorjahr: 11,5) entspricht. Die Dividende soll erneut steigen, und zwar auf 1.400 (Vorjahr: 1.300) Franken je Aktie und auf 140 (130) Franken pro Partizipationsschein.

NOVO NORDISK

Das Blockbuster-Medikament Ozempic von Novo Nordisk zur Gewichtsreduzierung senkt das Risiko nierenerkrankungsbedingter Ereignisse bei Diabetikern um 24 Prozent, so das Ergebnis einer neuen klinischen Studie des dänischen Pharmaunternehmens.

APPLE/HUAWEI

Ein scharfer Wettbewerb und Druck auf die Preise haben Apples iPhone-Verkäufe in China zu Jahresbeginn einbrechen lassen. Wie aus Daten des Marktforschers Counterpoint hervorgeht, sank der iPhone-Absatz in den ersten sechs Wochen um 24 Prozent, womit Apple auf dem weltgrößten Smartphone-Markt auf Rang vier abrutschte.

TESLA/BYD

Eine schwächere Nachfrage auch aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes hat den Absatz von Elektroautos in dem Land im Februar gedrückt. Landesweit sanken die E-Autoverkäufe um 9 Prozent zum Vorjahr und gut ein Drittel zum Vormonat auf 450.000 Einheiten, wie die China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte. Der Verband verwies auf die niedrigere Anzahl an Arbeitstagen im Februar. Insgesamt sei die Branche aber dank fallender Lagerbestände in einem guten Zustand.

