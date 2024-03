die 2023 ihre Risikovorsorge wegen der anhaltenden Schwäche des Marktes für gewerbliche Immobilien kräftig aufgestockt hatte und einen Gewinneinbruch hinnehmen musste, streicht nun die Divindende. Im vergangenen Jahr wurde noch 0,95 Euro je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet.

DRÄGERWERK

hat Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2023 deutlich gesteigert und zahlt nun eine wesentlich höhere Dividende.

ENCAVIS

hat zwei Projektrefinanzierungsvereinbarungen über einen Gesamtbetrag von 203 Millionen Euro für seine in Betrieb befindlichen Solaranlagen Talayuela und La Cabrera in Spanien unterzeichnet.

GEA

hat die Analystenerwartungen im vergangenen Jahr nicht ganz erreicht, erhöht aber die Dividende und ist für das laufende Jahr zuversichtlich.

GRENKE

hat im vergangenen Jahr mit einem Konzernergebnis von 86,7 (2022: 84,2) Millionen Euro die obere Hälfte der eigenen Prognose von 80 bis 90 Millionen Euro erreicht.

HUGO BOSS

Die Aktien von Hugo Boss werden abgestraft, nachdem der Premium-Modehersteller einen verhaltenen Ausblick für 2024 veröffentlicht hat und signalisierte, dass sich das Erreichen des 5 Milliarden-Umsatzzieles "leicht verzögern könnte".

IBERDROLA

verhandelt über den Kauf des US-Energieversorgers Avangrid. Der spanische Konzern hat ein unverbindliches Angebot zum Kauf aller Aktien des US-Energieunternehmens, die er noch nicht besitzt, für rund 2,49 Milliarden Dollar abgegeben.

MLP

will nach einem Anstieg der Erlöse im vergangenen Jahr die Dividende konstant halten. Das Wachstumsziel für 2025 bekräftigte das Unternehmen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

wird die Börsennotierung in Frankfurt demnächst beenden. Die verblieben Aktionäre sollen wie beim freiwilligen Übernahmeangebot vom vergangenen Jahr dabei 2,35 Euro je Anteilsschein bekommen können.

EXXON MOBIL

verstärkt die Bemühungen, die geplante Übernahme des Ölkonzerns Hess durch den Konkurrenten Chevron zu vereiteln. Dabei geht es um die Beteiligung von Hess an dem riesigen Stabroek-Block-Feld vor der Küste Guyanas.

GFT TECHNOLOGIES

hat ihr Ergebnisziel im vergangenen Jahr knapp verfehlt, die zuletzt gesenkte Umsatzprognose dabei aber gerade noch erfüllt. Für 2024 rechnet der IT-Dienstleister und Softwareentwickler inklusive der im Februar übernommenen Sophos Solutions mit beschleunigtem Wachstum.

SAS

hat ihren Nettoverlust im ersten Quartal des Geschäftsjahres verringert und kommt damit dem Ausstieg aus dem laufenden Insolvenzverfahren und der Einstellung der Börsennotierung ihrer Aktien näher.

TELECOM ITALIA

will in den nächsten drei Jahren ein Gewinn- und Umsatzwachstum erzielen und die Nettoverschuldung reduzieren, was durch den geplanten Verkauf des Festnetzes unterstützt werden soll.

