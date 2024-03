hat die Prognose für 2024 bestätigt und erstmals Details zu der erwarteten Entwicklung in den Regionen genannt. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern wie geplant ein währungsbereinigtes Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einen operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 500 Millionen Euro.

COMMERZBANK

hat eine Nachfolgerin für den scheidenden Chief Operating Officer (COO) Jörg Oliveri del Castillo-Schulz gefunden. Die Bank hat Christiane Vorspel in den Vorstand berufen. Sie kommt von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), wo sie als Bereichsvorständin die IT verantwortet.

EON

Die angekündigte Aufstockung des Investitionsbudgets von Eon für den aktuellen Fünfjahreszeitraum 2024 bis 2028 um 9 Milliarden auf 42 Milliarden Euro ist nach Angaben von Vorstandschef Leonhard Birnbaum zu einem Viertel der Teuerung geschuldet.

HEIDELBERG MATERIALS

erweitert sein Portfolio an Initiativen zur CO2-Abscheidung, -Nutzung und Speicherung (Carbon Capture, Utilisation, and Storage, CCUS) um ein Projekt in seinem französischen Zementwerk Airvault.

VW-SOFTWARETOCHTER CARIAD

hat ihren Verlust vergangenes Jahr deutlich ausgeweitet. Grund dafür seien Vorleistungen für die zukünftigen Softwarearchitekturen des Konzerns.

GEA

übernimmt das nordirische Agrarsoftwareunternehmen Cattleeye Ltd und ergänzt damit sein Portfolio für Milchfarmen um ein System zur Überwachung der Tiere auf Basis künstlicher Intelligenz (KI). Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

GRAND CITY PROPERTIES

hat seine Jahresprognose am oberen Ende erreicht. Das SDAX-Unternehmen konnte seine Liquiditätsposition deutlich verbessern.

ELRINGKLINGER

hat sein Renditeziel vergangenes Jahr trotz eines schwächeren Geschäfts zum Jahresende erreicht.

KLÖCKNER & CO

ist 2023 nach Wertberichtigungen auf die kürzlich verkauften vier europäischen Landesgesellschaften in die roten Zahlen gerutscht. Trotzdem sollen die Aktionäre eine Dividende erhalten. Der Vorschlag fällt mit 20 Cent je Aktie jedoch nur halb so hoch aus wie im Vorjahr.

NAGARRO

hat vergangenes Jahr trotz steigender Umsätze operativ weniger verdient. Die operative Marge liegt 2023 aber über dem eigenen Ausblick und den Konsenserwartungen von Analysten.

RHEINMETALL

hat einem Auftrag zur Lieferung von Artilleriemunition für das spanische Heer im Volumen von 208 Millionen Euro erhalten.

UNIPER

hat einen ersten Versuch zur Speicherung von Wasserstoff erfolgreich abgeschlossen.

ARCELORMITTAL

beteiligt sich mit einer Sperrminorität an dem französischen Stahlrohr-Hersteller Vallourec. Der Stahlkonzern hat für 955 Millionen Euro einen Anteil von 28,4 Prozent an Vallourec von dem Finanzinvestor Apollo übernommen.

BNP PARIBAS

will zwischen 2024 und 2026 rund 20 Milliarden Euro an ihre Aktionäre ausschütten.

DE BEERS

hat zuletzt mit einer schwächeren Nachfrage nach Diamanten vor allem aus den USA und China und sinkenden Preisen zu kämpfen gehabt. Der CEO der Anglo-American-Tochter sieht aber eine langsame Erholung.

GALDERMA

könnte bei ihrem für kommende Woche geplanten Börsengang mit fast 13 Milliarden Franken bewertet werden. Der Dermatologiekonzern hat die Preisspanne für sein Emissionsangebot auf 49 bis 53 Franken pro Aktie festgelegt. Abhängig von der Ausübung der Mehrzuteilungsoption könnte sich das Emissionsvolumen dann auf 2,0 bis 2,3 Milliarden Franken belaufen und die Marktkapitalisierung des Unternehmens zwischen 11,8 und 12,6 Milliarden Franken liegen.

ZARA -EIGNER INDITEX

hat den Umsatz im Schlussquartal 2023/24 deutlich gesteigert. Die Kollektionen seien von den Kunden gut angenommen worden.

TESLA

Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide ist die Produktion am Mittwoch wieder angelaufen.

TIKTOK

Das US-Repräsentantenhaus will den chinesischen Eigentümer von Tiktok per Gesetz dazu zwingen, die populäre Videoplattform zu verkaufen. In dem Gesetzentwurf wird dem Mutterunternehmen Bytedance mit einem Verbot der App in den USA gedroht, wenn es diese nicht innerhalb von 180 Tagen veräußert.

