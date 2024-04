Mit minimal niedrigeren Risikoprämien sind die europäischen Kreditmärkte nach der langen Osterpause in den Handel am Dienstag gestartet. Das Umfeld ist tendeziell günstig für die Assetklasse. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone sprechen dafür, dass die Zentralbanken ihren Zinssenkunszyklus im Sommer einleiten werden. Daneben lösen sich zunehmend die Rezessionssorgen am Markt auf, was für niedrige Ausfallraten bei Unternehmensanleihen spricht. Dazu passt, dass sich die Spreads bei High-Yield-Anleihen zuletzt kräftig eingeengt haben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

CTS EVENTIM

verstärkt sich mit einem Zukauf. Das MDAX-Unternehmen hat mit Vivendi eine Vereinbarung über eine Verkaufsoption zur Übernahme des Festival- und internationalen Ticketing-Geschäfts des französischen Konzerns geschlossen.

IONOS

hat einen Großauftrag des Bundes an Land gezogen. Das Webhosting-Unternehmen wurde vom Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) mit dem Aufbau einer privaten Enterprise-Cloud beauftragt.

RHEINMETALL

hat einen Auftrag für Kernkomponenten von 22 Panzerhaubitzen der Bundeswehr erhalten. Mit diesem Auftrag verbindet sich für Rheinmetall insgesamt ein Auftragsvolumen von rund 135 Millionen Euro.

TELECOM ITALIA

Die Aktionäre von Telecom Italia sind sich nicht einig über die Kandidaten für den Verwaltungsrat. Mehrere größere Aktionäre haben nun Alternativvorschläge für die am 23. April stattfindende Hauptversammlung vorgelegt.

TESLA

Trotz einer höheren Nachfrage nach Elektroautos in China hat Tesla seinen Absatz im März dort kaum steigern können. Der US-Autobauer setzte vergangenen Monat 89.064 in dem Land hergestellte Fahrzeuge ab, das war ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der gesamte Elektroautoabsatz in China kletterte um 33 Prozent zum Vorjahr auf 820.000 Einheiten.

UBS

kauft weitere Aktien zurück. Die Schweizer Bank legt ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden US-Dollar auf.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2024 06:49 ET (10:49 GMT)