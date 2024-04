Die Airbus-Sparte, die Drohnen für den Einsatz in großen Höhen entwickelt, ist offen für einen Börsengang. "Irgendwann wird das Unternehmen öffentlich zugänglich sein, sei es durch einen Börsengang oder eine Art von M&A-Transaktion", sagte deren Vorstandsvorsitzende Samer Halawi in einem Interview. Aalto HAPS stellt solarbetriebene Starrflügler-Drohnen her, die in fast 20 km Höhe operieren.

APPLE

will sich nach dem Ende der Entwicklung eines eigenen Elektroautos einem Agenturbericht zufolge möglicherweise automatisierten Haushaltsgeräten zuwenden. Der Konzern arbeite an der Entwicklung eines persönlichen Roboters, berichtet Bloomberg.

KERING

kauft ein historisches Gebäude im Mailänder Modedistrikt für rund 1,3 Milliarden Euro und baut damit seine Präsenz auf einer der weltweit bekanntesten Flaniermeilen aus.

SAAB

Der CFO und stellvertretende CEO, Christian Luiga, verlässt das Unternehmen. Er wolle eine neue Chance bei einem globalen Unternehmen in einem anderen Industriesegment wahrnehmen.

VOLVO CAR

hat im März so viele Fahrzeuge verkauft wie noch nie in einem Monat. Volvo profitierte von seinem vollelektrischen SUV EX30 und starken Verkäufen in Europa sowie USA.

VODAFONE

Die britische Wettbewerbsbehörde prüft das geplante Joint Venture von Vodafone mit Three U.K. vertieft. Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde unterzieht das Vorhaben - mit dem zwei der vier britischen Mobilfunknetzbetreiber zusammengelegt werden sollen - einer Phase-2-Untersuchung.

