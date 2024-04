TUI

Die Aktie des Reisekonzerns ist in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gewechselt. Der Reisekonzern hatte sich nach der Fusion der deutschen Tui AG mit der britischen Tui Travel plc im Jahr 2014 für eine Erstnotierung an der London Stock Exchange (LSE) entschieden. Gleichzeitig war die Aktie an der Börse Hannover und im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

NOVARTIS

Ein im Vergleich zur klinischen Praxis früherer Einsatz des Novartis-Cholesterinsenkers Leqvio in der Behandlung von Arteriosklerose-Patienten kann die gefährlichen LDL-Blutfette effektiver senken. Daten aus einer klinischen Phase-3-Studie in den USA hätten gezeigt, dass eine Gabe von Leqvio zusätzlich zur maximal verträglichen Statintherapie noch vor der in der Leitlinie empfohlenen Gabe von Ezetimib zu einer signifikanten Senkung des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins führte.

TSMC

Die US-Regierung fördert einen im Bau befindlichen Produktionskomplex der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mit bis zu 6,6 Milliarden Dollar. Der taiwanische Auftragsfertiger werde dafür Ausmaß und Fertigungstiefe des Betriebs erweitern. Gebaut werde nun noch eine dritte Chip-Fabrik an dem Gesamtkomplex, dessen Bau 2021 begann. Insgesamt investiere TSMC jetzt mehr als 65 Milliarden Dollar nach zuvor zugesagten 40 Milliarden.

UBS

Das japanische Joint Venture von UBS mit Sumitomo Mitsui Trust Wealth Management wird das Vermögensverwaltungsgeschäft der Credit Suisse in Japan übernehmen. Wie die Schweizer Bank am Montag mitteilte, werden die Joint-Venture-Partner ihre Investitionen in das Joint Venture neu gewichten.

