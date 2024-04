kooperiert mit dem Start-up Clearmotion aus den USA im Bereich Fahrwerksysteme. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wollen die Unternehmen bei einer Technologie für die aktive Aufhängung (Clearmotion) und einer Software zur Erkennung der Straßenbeschaffenheit zur Fahrwerksteuerung zusammenarbeiten.

PFEIFFER VACUUM

Britta Giesen hat ihr Amt als Mitglied und Vorsitzende des Vorstands von Pfeiffer Vacuum am Dienstag mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Wie der Hersteller von Vakuumtechnik mitteilte, einigte sich Giesen mit dem Aufsichtsrat des Unternehmens darauf, ihren Vertrag einvernehmlich zum Ablauf des 9. April 2024 zu beenden.

AAREAL

Die Aareal Bank soll nach der vollständigen Übernahme durch eine Gruppe von Investoren einen neuen Vorstandschef bekommen. Der Aufsichtsrat berief den amtierenden LBBW-Vorstand Christian Ricken per 1. August zum Nachfolger von Jochen Klösges. Das Kontrollgremium und Klösges hätten einvernehmlich entschieden, dass die Aareal Bank nach dem Squeeze-out der Minderheitsaktionäre "unter neuer Führung in die nächste Phase ihrer Entwicklung gehen soll".

REWE

hat im Geschäftsjahr 2023 den Gewinn prozentual zweistellig und überproportional zum Umsatz gesteigert. Dabei beflügelte die hohe Lebensmittelinflation den Umsatz, während Einkaufspreis- und Kostensteigerungen den Anstieg beim operativen Gewinn EBITA begrenzten. Hingegen unterstützten die positiven Entwicklungen in den Geschäftsfeldern Touristik und Convenience den Gewinn, während die Umsätze im Baumarkt-Segment rückläufig waren.

JULIUS BÄR

Der deutsche Ableger der Schweizer Bankengruppe Julius Bär muss nach einer Entscheidung der Finanzaufsicht Bafin seine Geschäftsorganisation verbessern. Eine Sonderprüfung bei der Bank Julius Bär Deutschland AG habe ergeben, dass diese in Teilen Mängel aufweise, heißt es in einer Mitteilung der Bafin. Betroffen seien vor allem IT-Prozesse in der Risikosteuerung und im Risikocontrolling, sowie der Risikotragfähigkeit des Instituts.

WIENERBERGER

hat mit einer auf neun Jahre angelegten Kreditlinie über 600 Millionen Euro die Übernahme des französischen Dach- und Solaranbieters Terreal refinanziert. Mit dem Kredit löst der österreichische Baustoffkonzern die bisherige Brückenfinanzierung ab, wie er in Wien mitteilte. Überdies wird die Kreditlinie zur Rückzahlung einer im Mai 2024 anstehenden fälligen Anleihe in Höhe von 250 Millionen Euro genutzt.

OMV

hat im ersten Quartal sowohl im Vorjahresvergleich als auch zum Vorquartal weniger Kohlenwasserstoffe produziert. Die Raffinerie-Referenzmargen in Europa konnte der österreichische Konzern zumindest zum Vorquartal verbessern. Von Januar bis März wurden insgesamt 352.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag gefördert, ein Rückgang verglichen mit 376.000 Barrel im Vorjahresquartal.

BP

erwartet durch eine höhere Produktion von Öl und Gas einen maßgeblichen Gewinnbeitrag im ersten Quartal. Wie erwartet werde die Upstream-Produktion - die Förderung von Rohöl und Erdgas - in den drei Monaten höher ausfallen, teilte BP mit. Die Produktion emissionsarmer Energie werde im Quartal leicht steigen.

ANDRITZ

Der Aufsichtsrat des österreichischen Maschinen- und Anlagenbauers wird künftig vom langjährigen CEO und jetzigen Großaktionär Wolfgang Leitner geführt. Leitner ist bereits seit 2022 Mitglied des Aufsichtsrats. Er war bisher Stellvertreter des Vorsitzenden Alexander Leeb, dessen Mandat jetzt ausgelaufen ist.

ATOS

hat mit einer Gruppe von Banken, Anleihegläubigern und dem französischen Staat eine grundsätzliche Einigung über eine dringend benötigte Liquiditätsspritze erzielt. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, werden 450 Millionen Euro bereitgestellt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Bis Juli will Atos eine Einigung mit den Gläubigern über eine neue Kapitalstruktur erzielen.

Imperial Brands

hat seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 nach dem ersten Halbjahr bestätigt. In den ersten sechs Monaten profitierte der Tabakkonzern von einer starken Entwicklung bei den Tabakpreisen. Der FTSE-100-Konzern erwartet weiterhin, dass der bereinigte operative Gewinn für das am 30. September endende Geschäftsjahr etwa in der Mitte der Zielspanne liegen wird.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2024 07:02 ET (11:02 GMT)