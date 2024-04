Derweil verschwinden die Zinssenkungsspekulationen zunehmend aus dem Markt. Nach falkenhaften Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell werden für 2024 laut der Deutschen Bank nur noch Zinssenkungen von 40 Basispunkten (Bp) in den USA eingepreist. Das sei der niedrigste Wert im laufenden Zyklus, heißt es. "Aktuell ist es angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes und der Fortschritte bei der Inflation angemessen, der restriktiven Geldpolitik mehr Zeit zu geben, um zu wirken", so Powell.

hält nach dem ersten Quartal an seiner Jahresprognose fest. Finanzvorstand Christian Baier bestätigte den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung das im Februar gesteckte Ziel, 2024 mit einem EBITDA zwischen 1,0 und 1,6 Milliarden Euro abzuschließen. Das laufende Jahr bleibe herausfordernd, sagte Baier. Das gelte besonders für das erste Halbjahr.

Aktionäre bekommen auf ihre Fragen zum Übernahmeangebot der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) auf der Hauptversammlung wohl keine Antworten. Das kündigte Aufsichtsratschef Richard Pott zu Beginn des Aktionärstreffens in seinen Erläuterungen zum Ablauf der virtuellen Veranstaltung an. CEO Markus Steilemann sagte, die Gespräche mit Adnoc würden "in konstruktiver und aufgeschlossener Weise" geführt. Zu Details äußerte er sich nicht.

Die Adidas-Aktien waren am Mittwochmorgen der Gewinner im DAX, nachdem der Herzogenauracher Sportartikelhersteller am Vorabend besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. Am späten Vormittag notierte die Adidas-Aktie gut 8 Prozent im Plus.

Bei Volkswagen werden mehr als 4.000 Produktionsmitarbeiter im Werk Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee ab Mittwoch darüber abstimmen, ob sie sich von der US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) vertreten lassen wollen. Die Wahlergebnisse werden bis zum Ende der Woche erwartet.

Der Einzug von Borussia Dortmund ins Halbfinale der UEFA-Champions League am Dienstagabend nützt auch den Anlegern. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA hob daraufhin die Erwartung für den Jahresüberschuss um 8 Millionen Euro auf 33 bis 43 Millionen an. Dortmund hatte im Viertelfinale Atletico Madrid im Rückspiel mit 4:2 besiegt und sich damit den ersten Halbfinaleinzug seit 2013 gesichert.

ist im ersten Quartal wegen höherer Forschungs- und Entwicklungskosten in die Verlustzone gerutscht. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf minus 5 Millionen Euro nach einem Plus von 3 Millionen Euro im Vorjahr. Der Nettoverlust lag bei 4,9 Millionen Euro nach einem Nettogewinn von 3 Millionen Euro.

hat im ersten Quartal infolge geringerer Bestellungen einen rückläufigen Bruttotransaktionswert verzeichnet. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Essenslieferdienst. Der Bruttotransaktionswert (GTV), der auch Gebühren für die Nutzung der Plattform einschließt und eine wichtige Kennziffer für die Branche ist, lag im ersten Quartal bei 6,55 Milliarden Euro.

hat einen 50,01-prozentigen Anteil am Flughafen Edinburgh für 1,27 Milliarden britischen Pfund erworben und erweitert damit sein Netzwerk in Großbritannien auf drei Flughäfen. Die Tochtergesellschaft des französischen Konzessions- und Bauunternehmens teilte mit, dass die verbleibenden Anteile in Höhe von 49,99 Prozent von Global Infrastructure Partners (GIP) verwaltet werden, dem der Flughafen seit 2012 gehört.

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Die allgemein rückläufige Nachfrage nach Baumaschinen und geringere Auslieferungen konnte das Unternehmen dadurch mehr als ausgleichen. Die Lkw-Auslieferungen im Quartal um 9,9 Prozent. Der Auftragseingang sackte sogar um 19 Prozent ab.

zieht nach den Worten von CEO Tim Cook die Herstellung einiger Produkte in Indonesien in Erwägung. Der US-Technologieriese hat bereits geplant, mehr im benachbarten Vietnam zu investieren. Cook sagte nach einem Treffen mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Jakarta, dass es in den Gesprächen unter anderem um mögliche Investitionen in Südostasiens größter Volkswirtschaft gegangen sei.

