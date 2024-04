HOCHTIEF

stockt seine Beteiligung am Bergbaudienstleister Thiess auf 60 Prozent auf.

MTU AERO ENGINES

hat sich über ein Schuldscheindarlehen Geld besorgt. Der Konzern hat ein Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro abgeschlossen. Die Offerte sei zweieinhalbfach überzeichnet gewesen.

AIR LIQUIDE

Widrige Wechselkurseffekte und ein Rückgang der Energiepreise haben Air Liquide im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Energiepreisveränderungen werden vertragsgemäß an die großen Industriekunden weitergereicht.

AMAZON

Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat für Amazon eine Geldstrafe von 10,7 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Vorwürfen unlauterer Geschäftspraktiken festgesetzt.

GOOGLE

wird nicht wie ursprünglich geplant bereits Ende des Jahres die Art und Weise ändern, wie Kunden Werbung in seinem Web-Browser Chrome erreicht. Das Unternehmen teilte mit, dass es nicht in der Lage sein würde, Cookies von Dritten im Rahmen des bisherigen Zeitplans zu eliminieren.

KÜHNE HOLDING

Die Holding des Speditionsmilliardärs Klaus-Michael Kühne übernimmt das bayrische Pharmaunternehmen Aenova und erweitert damit ihren Anlagefokus.

ENI

Die niedrigeren Gaspreise haben Eni im ersten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Die Aktionäre können sich aber über mehr Aktienrückkäufe freuen.

IBERDROLA

hat bei sinkenden Einnahmen zum Jahresauftakt mit Hilfe von Sondererträgen einen Anstieg des Nettogewinns verzeichnet.

ORACLE

will den Hauptsitz des Unternehmens nach Aussagen von Gründer und CEO Larry Ellison nach Nashville verlegen.

ORANGE

hat im ersten Quartal dank eines starken Umsatzwachstums in Afrika und dem Nahen Osten einen höheren Umsatz erzielt und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt.

ROYAL KPN

hat im ersten Quartal hauptsächlich wegen einmaliger Refinanzierungskosten einen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Umsatz legte zu. Das niederländische Telekommunikationsunternehmen hob die Prognose für das Gesamtjahr um einen Wimpernschlag an.

LLOYDS BANKING

hat seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem die britische Bank für das erste Quartal eine etwas besser als erwartete Nettozinsmarge meldete.

RECKITT BENCKISER

Der Umsatz von Reckitt Benckiser ging im ersten Quartal weniger stark zurück als befürchtet, obwohl die Absatzvolumina unterhalb der Marktschätzungen lagen. Der britische Konsumgüterkonzern bestätigte seine Jahresprognose.

SK HYNIX

plant zusätzliche Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 13,6 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Halbleiterproduktionskapazitäten in Südkorea, um die wachsende Nachfrage nach Chips für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu bedienen.

TEXAS INSTRUMENT

nach rückläufigen Umsätzen in allen Endmärkten zu Jahresbeginn weniger verdient. Chief Executive Haviv Ilan sprach von Schwächen in allen Endmärkten.

VOLVO CAR

hat im ersten Quartal bei sinkenden Umsätzen unter dem Strich weniger verdient. Nach einem Absatzplus von 12 Prozent im ersten Quartal rechnet Volvo Car auch in den kommenden Quartalen mit einer robusten Nachfrage nach seinen Fahrzeugen.

