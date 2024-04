gewinnt für sein konjunkturanfälliges Stahlgeschäft den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky als neuen strategischen Partner. Dessen Holding EPCG wird sich mit zunächst 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel beteiligen.

SIGNIFY

hat im ersten Quartal schlechter abgeschnitten als von Analysten erwartet. Umsatz und Marge waren rückläufig. Der niederländische Leuchtmittelhersteller bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

STRATEC

hat im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn erhebliche Rückgänge verzeichnet. Die Nachfrage sei auch wegen hoher Lagerbestände bei Kunden noch gedämpft gewesen.

TRATON

hat im ersten Quartal trotz leicht rückläufiger Verkaufszahlen sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert. Dank guter Verkaufspreise konnte der Nutzfahrzeughersteller die operative Rendite erneut verbessern. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Münchener Unternehmen.

AMS-OSRAM

hat im ersten Quartal im Vorjahresvergleich operativ weniger verdient, weniger umgesetzt und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Belastet wurde das Quartal durch Einmalaufwendungen für Wertminderungen und Restrukturierung vor allem des Geschäftsbereichs MicroLED nach dem überraschenden Ausstieg eines offiziell bisher nicht genannten Schlüsselkunden für die MicroLED-Technik, nach Analystenmeinung wahrscheinlich Apple.

ANGLO AMERICAN

will sich nicht von seinem größeren Rivalen BHP übernehmen lassen. Mit 38,8 Milliarden US-Dollar, die BHP als Übernahmepreis vorschlage, werde Anglo American signifikant unterbewertet.

BYTEDANCE

will das Geschäft um die Kurzvideo-App in den USA nicht verkaufen. Der in Peking ansässige Eigentümer der App mit rund 170 Millionen Nutzern in den USA erklärte auf der ihm gehörenden Medienplattform Toutiao, dass er keine Pläne zum Verkauf von Tiktok habe.

CVC CAPITAL PARTNERS

hat den Ausgabepreis für den Börsengang am Freitag in der Mitte der Spanne festgelegt. Das Unternehmen strebt eine Bewertung 14 Milliarden Euro an. Zudem wurde das Angebotsvolumen ausgeweitet.

NATWEST

hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr nach einem besser als erwarteten Jahresstart bekräftigt.

REMY COINTREAU

hat in seinem vierten Geschäftsquartal einen Schnaps weniger Umsatz verbucht. Während in den USA weiter Lagerbestände abgebaut wurden, lief das Geschäft in China trotz der widrigen Umstände dort unerwartet gut.

SAFRAN

Die anhaltend gute Nachfrage im Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft hat der französischen Safran SA im ersten Quartal ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern.

TOTALENERGIES

hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Der französische Ölkonzern kündigte zudem an, dieses Quartal Aktien im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Außerdem zahlt das Unternehmen eine erste Zwischendividende in Höhe von 0,79 Euro je Aktie.

