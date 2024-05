Werte in diesem Artikel

-Chef Tobias Meyer hat auf der Jahreshauptversammlung des Konzerns einem möglichen Spinoff des Deutschlandgeschäfts Post & Paket Deutschland eine Absage erteilt. "Wir halten das Portfolio für richtig", sagte Meyer den Aktionären. Allerdings sei für die weitere Entwicklung bei Post & Paket Deutschland die Novelle des Postgesetzes und vor allem der baldige Abschluss wichtig.

ENCAVIS

hat im ersten Quartal niedrigere Strompreise zu spüren bekommen. Der im MDAX gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber fuhr unter dem Strich einen Verlust ein. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen, das derzeit von dem Finanzinvestor KKR übernommen wird.

BARCLAYS

hat mit dem Abbau von rund 100 Stellen im Bereich im Bereich "Dealmaking" begonnen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, informierte die britische Bank am Mittwoch die betroffenen Mitarbeiter in den Bereichen Investmentbanking und Kapitalmärkte. Der Stellenabbau ist Teil eines umfassenden Kostensenkungsprogramms in Höhe von 2 Milliarden Pfund.

CREDIT AGRICOLE

hat im ersten Quartal unter anderem von einem starken Investmentbanking profitiert. Die französische Bank verdiente mehr als erwartet. Sie will ihre Ziele für 2025 nun schon dieses Jahr erreichen.

DIAGEO

macht Nik Jhangiani zum neuen Finanzchef. Der Manager war zuletzt in gleicher Position bei Coca-Cola Europacific Partners tätig, dem weltgrößten unabhängigen Abfüller der gleichnamigen Limonade, und ersetzt Lavanya Chandrashekar, die nach drei Jahren als CFO zurücktritt, um in die USA zurückzukehren.

GLENCORE

Um den Bergbaukonzern Anglo American deutet sich ein Bietergefecht an. Der Rohstoffkonzern Glencore führe vorläufige Gespräche über ein mögliches Gebot, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Anglo hatte eine Offerte vom Rivalen BHP für 39 Milliarden US-Dollar zuletzt zurückgewiesen.

UBS

erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Umbau ihres Asset Managements. Die Bank wolle die Kosten in dem Segment um mehrere hundert Millionen US-Dollar senken, berichtet Reuters unter Berufung auf nicht genannte Quellen. Die Schweizer Bank reagierte nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

