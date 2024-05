Werte in diesem Artikel

hat im ersten Quartal von einem deutlich geringeren Schadensaufkommen profitiert als im Vorjahr. Der Rückversicherer, der bereits im April erste Eckdaten für das Quartal genannt hatte, bestätigte abermals seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

VONOVIA

prüft CFO Philip Grosse zufolge mögliche Schadenersatzansprüche gegen einzelne Personen sowie gegen Unternehmen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen, durch die der Bochumer Wohnimmobilienkonzern geschädigt wurde. Der Konzern werde "alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen", um diese Ansprüche geltend zu machen, sagte Grosse der Jahreshauptversammlung.

1&1

hat den Umsatz im ersten Quartal leicht gesteigert, wegen gestiegener Anlaufkosten für den Bau des Mobilfunknetzes und höherer Abschreibungen aber weniger verdient. Die Prognose bestätigte der im SDAX und TecDAX notierte Mobilfunkanbieter.

AUTO1

hat im ersten Quartal mehr Fahrzeuge verkauft und ein starkes Wachstum ausgewiesen. Die Profitabilität war so hoch wie noch nie, und der Konzern erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr.

BAYWA

hat im ersten Quartal bei niedrigeren Umsätzen operativ rote Zahlen geschrieben. In den kommenden Monaten erwartet das SDAX-Unternehmen eine deutlich dynamischere Geschäftsentwicklung und bestätigte die Jahresprognose.

BECHTLE

hat im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes bei Umsatz und Ergebnis verfehlt. Der IT-Dienstleister aus Neckarsulm verzeichnete jedoch eine bessere Marge als gedacht. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

BERTELSMANN

hat im ersten Quartal wegen Beteiligungsverkäufen einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Organisch stieg der Umsatz, unter anderem dank des Anstiegs der Werbeerlöse bei RTL. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzern.

BORRUSIA DORTMUND

Nach dem Erreichen des Finales der UEFA-Champions League (CL) erhöht Borussia Dortmund erneut seine Ergebnisprognose.

COMPUGROUP MEDICAL

hat im ersten Quartal bei geringeren Einnahmen den operativen Gewinn leicht gesteigert. Die Jahresprognose bestätigte der im TecDAX und SDAX notierte Anbieter von Software für das Gesundheitswesen.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 ein deutlich niedrigeres Ergebnis als im Vorjahr ausgewiesen. Grund war nach Aussage des Unternehmens unter anderem die Kapitalmarktentwicklung.

GEA

hat im ersten Quartal bei geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient als im Vorjahr und entsprechend die Marge verbessert. "Wir blicken insgesamt zuversichtlich auf die kommenden Monate und bestätigen unseren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr", sagte CEO Stefan Klebert laut Mitteilung.

GFT TECHNOLOGIES

ist im ersten Quartal weiter gewachsen, hat unter dem Strich aber einen lediglich stabilen Gewinn verbucht. Die Jahresprognose bestätigte der IT-Dienstleister und Softwareentwickler.

IONOS

hat im ersten Quartal seine Kundenzahl erhöht. Umsatz und bereinigtes Ergebnis legten ebenfalls zu und der Konzern bestätigte seine Prognose für dieses und das kommende Jahr.

JENOPTIK

hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn stärker erhöht als erwartet und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt.

KNAUS TABBERT

hat im ersten Quartal dank der weiterhin starken Nachfrage nach Wohnmobilen und Campern Umsatz und Gewinn gesteigert.

KNORR-BREMSE

hat im ersten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und sich zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf geäußert.

PNE

hat im ersten Quartal etwas weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Angesichts einer hohen Anzahl an Projekten in Bau und Bauvorbereitung erwartet der Wind- und Solarpark-Projektierer aber weiterhin ein erfolgreiches Geschäftsjahr und bestätigt die Prognose.

PUMA

hat im ersten Quartal operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient und dabei die Margen verschlechtert.

SAF-HOLLAND

hat seine Jahresprognose nach einem soliden ersten Quartal bestätigt.

SGL CARBON

ist solide in das Jahr gestartet und hat die Profitabilität erhöht. Der Ausblick wurde bestätigt.

SMA SOLAR

hat im ersten Quartal bei überraschend niedrigeren Umsätzen einen Gewinneinbruch erlitten. Den Ausblick für das laufende Gesamtjahr bekräftigte der Kasseler Wechselrichterhersteller aber.

STABILUS

rechnet nach einem nur sehr geringen Umsatzanstieg im zweiten Geschäftsquartal für das Gesamtjahr 2023/24 nur mit einem Umsatzplus am unteren Ende der Prognosespanne.

STO

ist aufgrund der schwachen Baukonjunktur und ungünstiger Witterungsverhältnisse zu Jahresbeginn mit einem Umsatzrückgang ins Jahr 2024 gestartet. Für das erste Quartal wies das SDAX-Unternehmen einen Konzernumsatz von 340,5 Millionen Euro aus, entsprechend einem Rückgang um 5,9 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum.

SYNLAB

hat seine Profitabilität im ersten Quartal verbessert. Den Ausblick für 2024 bestätigte das Unternehmen.

MICROSOFT

will im US-Bundesstaat Wisconsin 3,3 Milliarden UD-Dollar in KI-Infrastruktur investieren. Dies ist die jüngste einer Reihe von Investitionen, die der US-Software-Konzern in den USA, Europa und Asien tätigt, um sein KI-Netzwerk zu vergrößern.

UNITED INTERNET

hat im ersten Quartal ein deutliches Kundenwachstum verzeichnet und sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis gesteigert. Unter dem Strich verdiente der im MDAX und TecDAX gelistete Konzern jedoch weniger. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

VITESCO

hat seine Ziele für das Gesamtjahr nach einem soliden Jahresauftakt bekräftigt.

ZEAL

ist mit einem kräftigen Umsatzwachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet und hat die Jahresprognose bestätigt.

ANHEUSER-BUSCH INBEV

hat für das erste Quartal einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet, während der Umsatz wie vom Markt erwartet wuchs.

ALSTOM

hat den Nettoverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz eines höheren Umsatzes und bereinigten Ergebnisses ausgeweitet.

BBVA

sieht keinen Spielraum, ihre Übernahmeofferte für den kleineren Wettbewerber Banco de Sabadell zu verbessern. Die Marktreaktion auf das Angebot verhindere ein besseres Angebot, geht aus einer E-Mail des BBVA-Chairman an Sabadell hervor.

RTL

Ein Anstieg der TV-Werbeeinnahmen hat der RTL Group im ersten Quartal einen leicht höheren Umsatz beschert, trotz eines Erlösrückgangs bei der Produktionsfirma Fremantle. Die Bertelsmann-Tochter bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

ROYAL AHOLD DELHAIZE

hat den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Im ersten Quartal ist der Umsatz leicht gestiegen, das Betriebsergebnis aber gesunken.

TOYOTA MOTOR

hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres auch dank des schwächeren Yen mehr verdient als im Vorjahr. Für das am 1. April gestartete neue Geschäftsjahr rechnen die Japaner aber mit einem Gewinnrückgang.

VERBUND

hat im ersten Quartal wegen gesunkener Großhandelspreise für Gas- und Strompreise weniger umgesetzt und verdient. Den Ausblick haben die Österreicher dennoch ergebnisseitig am unteren Ende der Spanne angehoben.

