ist zum Jahresauftakt profitabel gewachsen und hat die Jahresprognose bestätigt. Das Vorsteuerergebnis kletterte im ersten Quartal um 11,3 Prozent auf 22,6 Millionen Euro, der Umsatz um 7,8 Prozent auf 269,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 8,4 (Vorjahr: 8,1) Prozent. Besonders deutlich fiel mit fast 10 Prozent das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern aus.

BOUYGUES CONSTRUCTION

hat einen Großauftrag in Marokko an Land gezogen. Die dortige Tochter wird ein Krankenhaus in der Hauptstadt Rabat errichten, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vertrag hat ein Volumen von rund 489 Millionen US-Dollar. Die Übergabe sei für September 2025 geplant.

MARKS & SPENCER

Nach einem Jahr mit steigendem Umsatz und Gewinn setzt Marks & Spencer auf weiteres Wachstum. Der britische Einzelhändler verbuchte im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende März) eine Verbesserung des Vorsteuergewinns auf 672,5 Millionen Pfund von 475,7 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten nach einer Factset-Umfrage mit 681 Millionen Pfund gerechnet.

NOVO NORDISK

Bei dem Pharmahersteller Novo Nordisk brennt es schon wieder. Ein Feuer ist vor einem Gebäude der Zentrale in dem Kopenhagener Vorort Bagsvaerd ausgebrochen und hat sich auf ein benachbartes Bürogebäude ausgebreitet. Am vergangenen Donnerstag hatte ein im Bau befindliches Gebäude am Produktionsstandort Kalundborg gebrannt, wo der Konzern derzeit seine Kapazitäten für die stark nachgefragten Diabetes- und Abnehm-Medikamente erweitert.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat die Gespräche mit dem US-Engineering-Software-Unternehmen Bentley Systems über eine "mögliche strategische Transaktion" beendet, eine Transaktion sei nicht zustande gekommen.

CITIGROUP

Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hat eine Geldstrafe von 27,8 Millionen britischen Pfund gegen Citigroup Global Markets verhängt. Als Grund nannte die Behörde, dass Mängel in den Systemen und Kontrollen zu einem irrtümlichen Verkauf von Aktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar geführt haben.

ADNOC

investiert weiter in Flüssiggas (LNG). Die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hat einen Anteil von 10 Prozent an einem LNG-Projekt von Galp Energia für 1,15 Milliarden US-Dollar übernommen. Mit der Akquisition erhält der Konzern nach eigenen Angaben Zugang zu einer Förderkapazität von über 25 Millionen Tonnen pro Jahr in einem Ölfeld in Mosambik.

