Der britische Hugo-Boss-Aktionär Frasers Group hat das "strategische Investment" an Hugo Boss einer offiziellen Stimmrechtsmitteilung des britischen Sportartikelhändlers zufolge jüngst erhöht. Wie aus der Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, beläuft sich der Frasers zuzurechnende Anteil an Hugo Boss per 31. Mai auf insgesamt 16,39 Prozent, inklusive der von Frasers gehaltenen Instrumente.

BANCO BILBAO

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat für den 5. Juli eine außerordentliche Aktionärsversammlung einberufen. Dort sollen die Aktionäre der spanischen Großbank über die vorgeschlagene Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem mehr als 12 Milliarden Dollar schweren feindlichen Übernahmeangebot für den kleineren Rivalen Banco de Sabadell abstimmen, wie sie jetzt mitteilte.

RENAULT/GEELY

haben ihr gemeinsames Joint Venture für moderne Verbrenner-Autos mit dem Namen Horse Powertrain Limited nun offiziell gegründet. Der Start komme im Anschluss an die im Juli 2023 unterzeichneten Vereinbarungen und nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden, teilte Renault am Freitagmorgen mit.

SANOFI

Die US-Gesundheitsbehörde FDA nimmt sich für die vorrangige Zulassungsprüfung des Sanofi-Medikaments Dupixent zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD drei Monate mehr Zeit. Der französische Pharmakonzern betonte in einer Mitteilung, dass es von Seiten der Behörde keine Bedenken gegen das Medikament gebe.

STMICROELECTRONICS

plant mit staatlicher Unterstützung eine 5-Milliarden-Euro-Investition in eine Chipfabrik in Italien. Wie der europäische Chiphersteller am Freitag mitteilte, wird das Werk in Catania, Sizilien, angesiedelt sein und Siliziumkarbid-Halbleiterprodukte für Leistungsgeräte und Module herstellen.

OPENAI

hat in den letzten drei Monaten fünf Desinformations-Kampagnen unterbunden, die die Künstliche Intelligenz (KI) für betrügerische Aktivitäten nutzen wollten. Wie OpenAI in einem Blogeintrag erklärte, zählten dazu das Generieren kurzer Kommentare und längerer Artikel in einer Reihe von Sprachen, das Erfinden von Namen und Biografien für Social-Media-Konten, die Durchführung von Open-Source-Recherchen, das Debuggen von einfachem Code und das Übersetzen und Korrekturlesen von Texten. Die vereitelten Kampagnen sollen ihren Ursprung in Russland, China, im Iran und bei der israelischen Handelsgesellschaft STOIC gehabt haben.

X

Die Social-Media-Plattform von Elon Musk plant ein Live-Town-Hall-Meeting mit Donald Trump und bringt damit den ehemaligen Präsidenten zurück auf die Plattform, die er einst ausgiebig nutzte. Die Pläne seien Teil eines umfassenderen Vorstoßes von Musk, X zu einem Zentrum der politischen Diskussion zu machen. X plane auch ein Town-Hall-Meeting mit dem unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr., sagte eine mit den Plänen vertraute Person.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2024 07:12 ET (11:12 GMT)