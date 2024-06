verliert ihren Digitalchef Sebastian Klauke und benötigt damit für ihren Internethändler About You einen neuen Aufsichtsratschef. Klauke werde sein Amt spätestens zum 30. April nächsten Jahres niederlegen, erklärte das im SDAX notierte Unternehmen. Der genaue Zeitpunkt für das Ausscheiden stehe noch nicht fest. Klauke, der auch beim Otto-Konzern bis spätestens Ende April 2025 ausscheidet, war dort bislang für E-Commerce, Technologie, Business Intelligence und Corporate Ventures zuständig.

SÜDZUCKER

Nach S&P hat auch Moody's die Bonitätseinstufung für Südzucker angehoben. Wie die Ratingagentur mitteilte, wird der Konzern nun mit Baa2 statt Baa3 eingestuft. Der Ausblick ist stabil.

VOSSLOH

soll für mehr als 20 Millionen Euro Schienenbefestigungssysteme nach China liefern. Die Systeme sind für einen Abschnitt einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in der ostchinesischen Provinz Shandong vorgesehen und würden hauptsächlich im zweiten Halbjahr ausgeliefert.

AMD

hat neue Chips für den Anwendungsbereich Künstliche Intelligenz vorgestellt und angekündigt, jährlich neue Hochleistungshalbleiter auf den Markt zu bringen, um die Dominanz von Nvidia im aktuellen KI-Boom zu brechen.

BYD

Der Verkauf von Elektrofahrzeugen erholt sich in China. Das ist eine gute Nachricht für Investoren in Automobilaktien. Plug-in-Hybride übertreffen jedoch weiterhin den Verkauf von rein elektrischen Fahrzeugen. Das kann die kommenden Monate für den reinen Elektrofahrzeughersteller Tesla schwieriger machen.

GSK

muss einen juristischen Rückschlag in den USA verkraften. Ein Gericht in Delaware hat am Freitag Jury-Prozesse für Klagen von Krebspatienten zugelassen, die das GSK-Medikament Zantac gegen Sodbrennen als Ursache für ihre Erkrankung ausgemacht haben. Die Aktie gibt im frühen Handel in London um 9,6 Prozent nach.

SANOFI

kommt mit der Abspaltung seines Geschäfts mit Selbstmedikation einem Zeitungsbericht zufolge voran. Das Interesse an der Consumer-Healthcare-Sparte, die in einem möglichen Börsengang mit bis zu 20 Milliarden Euro bewertet werden könnte, sei groß unter Finanzinvestoren, schreibt die Financial Times.

TESLA

TOYOTA

hat Probleme mit der Zertifizierung von einzelnen Fahrzeugmodellen in Japan. Der Konzern hat die Auslieferung und den Verkauf von drei in dem Land produzierten Modellen ausgesetzt, wie Toyota mitteilte. Diese seien nach Methoden getestet worden, die nicht den offiziellen Standards entsprachen.

