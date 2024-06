Werte in diesem Artikel

Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) verkauft ihre 13-prozentige Beteiligung am Klinikdienstleister Vamed an dessen Mehrheitseigentümer Fresenius. Wie die ÖBAG mitteilte, macht sie damit in Absprache mit dem DAX-Konzern von einer Call/Put-Option Gebrauch. "Mit diesem Schritt setzen wir auf die bereits 1996 vereinbarte Regelung zu unserem Ausstieg", sagte ÖBAG-CEO Edith Hlawati. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

ENCAVIS

KKR ist bei Encavis am Ziel. Wie der Finanzinvestor mitteilte, hat er innerhalb der bis zum 29. Mai laufenden Angebotsfrist eine Annahmequote von 68,55 Prozent der ausstehenden Aktien des im MDAX notierte Wind- und Solarparkbetreibers erzielt. Nach einer weiteren Annahmefrist bis zum 18. Juni soll Encavis möglichst bald von der Börse genommen werden. Die Mindestannahmeschwelle hatte bei knapp 55 Prozent gelegen.

PSI SOFTWARE

Der Cyberangriff im Februar dürfte die PSI Software AG im laufenden Jahr belasten. Unter Berücksichtigung aller bisher vorliegenden und bewertbaren Informationen sei für das Jahr 2024 von einem operativen Verlust im oberen einstelligen bis unteren zweistelligen Millionenbereich auszugehen, teilte der Spezialist für Steuerungssoftware für Versorgern und Industrie anlässlich der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für 2023 mit.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

hat seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, nachdem die Entwicklung im ersten Halbjahr den Erwartungen entsprach. Wie der Tabakkonzern mitteilte, rechnet er weiterhin 2024 mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Erwartet wird außerdem ein Wachstum des bereinigten operativen Gewinns im niedrigen einstelligen Bereich, wobei Wechselkurseffekte ihn um 2 Prozent schmälern dürften.

TESLA

hat von der Erholung der Nachfrage nach Elektroautos in China profitiert. Der US-Autobauer verkaufte im Mai in dem Land 72.573 in China hergestellte Autos und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus vorläufigen Daten des Verbands China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht. Gegenüber April sank der Absatz jedoch um 6,5 Prozent.

