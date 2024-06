kann bei einem neuartigen Lungenkrebsmittel auch in China auf eine beschleunigte Entwicklung setzen. Der Medikamentenkandidat BAY 2927088 bekam vom Center for Drug Evaluation der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA den Status einer Breakthrough Therapy zuerkannt.

HAMMBURG COMMERCIAL BANK

Neuer Vorstandschef der Hamburg Commercial Bank wird zum 1. September Luc Popelier. Der bisherige Finanzchef der belgischen Finanzgruppe KBC übernimmt die Position von Ulrik Lackschewitz, der die frühere HSH Nordbank nach dem Rückzug von Ian Banwell seit April interimistisch führt.

HEIDELBERGER DRUCK

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz nahezu stabil und die operative Gewinnmarge stabil gehalten. Nach Steuern verringerte sich der Gewinn um mehr als die Hälfte. Für das laufende Geschäftsjahr strebt der noch im SDAX notierte Hersteller von Druckmaschinen erneut einen Umsatz und eine operative Gewinnmarge auf Vorjahresniveau an.

OMV PETROM

investiert rund 750 Millionen Euro in die rumänische Raffinerie Petrobrazi, um diese zum ersten großen Produzenten nachhaltiger Kraftstoffe in Südosteuropa auszubauen. OMV Petrom wird eine Anlage zur Produktion von nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) und erneuerbarem Diesel (HVO1) sowie zwei Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff bauen.

RASPBERRY PI

hat bei seinem Börsengang in London den Ausgabepreis seiner Aktien auf 280 Pence pro Stück festgelegt. Die Papiere wurden damit am oberen Ende der Preisspanne von 260 bis 280 Pence gepreist, was einer Marktkapitalisierung von rund 541,6 Millionen Pfund entspricht. Das Unternehmen strebt es einen IPO-Erlös von rund 31,4 Millionen Pfund an.

