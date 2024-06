will den dänischen Versicherer Topdanmark komplett übernehmen. Über die rund 49,3 Prozent hinaus, die der finnische Versicherungskonzern laut Factset bereits an Topdanmark hält, will Sampo in einem Aktientausch nun auch den restlichen Anteil übernehmen. In der Transaktion wird Topdanmark mit 33 Milliarden dänischen Kronen bewertet (4,42 Milliarden Euro).

UBS

nimmt von Anlegern eines eingefrorenen Credit-Suisse-Fonds auf freiwilliger Basis die Anteile zurück und verbucht in diesem Zusammenhang eine Rückstellung von voraussichtlich rund 900 Millionen Dollar. Es handelt sich um ein Angebot für die Anleger des Credit Suisse Supply Chain Funds. Dessen Vermögenswerte waren mit dem kollabierten Spezialkreditgeber Greensill Capital verbunden.

