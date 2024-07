Finanzpapieren. In Australien stützten positive Einzelhandelsumsätze nur wenig. Denn trotz des Lichtblicks verharrte der Sektor weiterhin in einer Rezession historischen Ausmaßes, urteilten Analysten.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen kommen am Mittwoch etwas zurück. Am Creditmarkt wird das von der zweiten Runde der Parlamentswahl am Sonntag ausgehende Risiko als geringer eingestuft. Die ist vor allem aus den Credit Default Swaps auf die französischen Banken herauszulesen, die sich weiter auf dem Rückzug befinden.

LUFTHANSA

kann sich an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways beteiligen. Die EU-Kommission gab das Vorhaben jetzt frei, machte jedoch zur Voraussetzung, dass eine Reihe von eingereichten Zugeständnissen von Lufthansa und der italienischen Regierung effektiv umgesetzt werden, damit der Wettbewerb im italienischen Luftverkehr gesichert bleibt.

CUREVAC

hat eine strategische Umstrukturierung angekündigt, um seine Ressourcen auf hochwertige mRNA-Projekte in der Onkologie und anderen ausgewählten Bereichen mit stark ungedecktem medizinischen Bedarf zu konzentrieren. Die Umstrukturierung beinhaltet einen Personalabbau von rund 30 Prozent.

CUREVAC/GSK

Der britische Pharmakonzern GSK erwirbt alle Rechte an den gemeinsam mit Curevac entwickelten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Grippe und Covid-19, einschließlich Kombinationsimpfstoffen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac erhält dafür eine Vorauszahlung in Höhe von 400 Millionen Euro, sowie bis zu 1,05 Milliarden Euro an Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vertrieb und gestaffelte Lizenzzahlungen.

DEUTZ

besorgt sich mit einer 10-prozentigen Kapitalerhöhung 72 Millionen Euro brutto am Finanzmarkt. Mit dem Geld will sich Deutz nach der Übernahme des US-Herstellers von Stromerzeugungsaggregaten Blue Star Power Systems Spielraum für weitere mögliche Zukäufe erhalten.

KONTRON

hat einen weiteren Großauftrag über intelligente Ladesysteme für Elektroautos erhalten. Der Auftrag umfasst die Entwicklung und Lieferung einer neuen Generation von smarten, vollvernetzten Wallboxen.

ANDRITZ

hat einen Auftrag aus Schweden zur Lieferung einer Komplettlösung für die Produktion von Kraft-Lignin erhalt, eines Nebenproduktes der Zellstoffherstellung für Papier. Auftraggeber ist schwedischen Forstindustrie-Konzern Södra, der damit in den Lignin-Markt einsteigt. Einen Auftragswert nannte Andritz nicht.

SANOFI

und Regeneron Pharmaceuticals haben von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung für ihr Medikament Dupixent zur Behandlung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) und damit eine weitere Indikation für ihr Blockbuster-Medikament erhalten.

