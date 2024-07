und BP haben eine "umfassende" strategische Partnerschaft in der Formel 1 vereinbart. Der Autohersteller will sich so auf den Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2026 vorbereiten.

COMPUGROUP MEDICAL

hat im ersten Halbjahr deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr. Vor allem das Segment Ambulatory Information Systems (AIS) zeigte sich schwach.

DHL EXPRESS

und die chinesische Fluggesellschaft Central Airlines wollen im Frachtgeschäft kooperieren. Im Rahmen der Kooperation wird DHL Express der chinesischen Central Airlines zwei eigene Boeing 777-Frachtflugzeuge zur Verfügung stellen und so seine Kapazitäten auf den interkontinentalen Frachtrouten aus China stärken.

EVONIK INDUSTRIES

hat im zweiten Quartal anders als geplant deutlich mehr verdient als im Auftaktquartal und erhöht deshalb die Prognose für 2024. Der Spezialchemiekonzern aus Essen rechnet nun mit einem bereinigten EBITDA zwischen 1,9 und 2,2 Milliarden Euro anstatt wie bisher mit 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro.

KONTRON

stockt seinen Vorstand um zwei auf insgesamt fünf Mitglieder auf. Der bisherige Verantwortliche für das Nordamerikageschäft, Philipp Schulz, wird neben der Region Nordamerika künftig auch den Geschäftsbereich Aerospace/Defense als Vorstand verantworten. Ebenfalls Vorstandsrang bekommt der Geschäftsbereich GreenTec, hier wurde Johannes Fues von der Tochtergesellschaft Katek berufen.

AIRBUS UND THALES

haben im Stillen Sondierungsgespräche über eine Annäherung ihrer Raumfahrtaktivitäten aufgenommen, berichtet die französische Wirtschaftszeitung La Tribune unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen.

BURBERRY

erwartet angesichts rückläufiger Nachfrage für das laufende erste Geschäftshalbjahr einen operativen Verlust. Der britische Luxuskonzern kündigte vor dem Hintergrund der aktuellen Sanierungsbemühungen an, seine Dividendenausschüttungen für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 einzustellen.

ERICSSON

hat mit dem chinesischen Konsumelektronikhersteller Oppo einen mehrjährigen weltweiten Patent-Kreuzlizenzvertrag abgeschlossen. Der Vertrag beeinhaltet auch eine Lizenz für essenzielle Patente für Mobilfunktechnologie-Standards einschließlich 5G.

NOKIA

soll das Netz von Telecom Egypt aufrüsten. Der Auftrag sehe die Einführung von 5G-Diensten in den ägyptischen Städten Alexandria, Assuan, Kairo, Gizeh und Luxor noch in diesem Jahr vor.

NORDEA BANK

hat im zweiten Quartal ein stabiles Ergebnis erzielt. Höhere Kosten wegen Inflation und Investitionen in Technologie, Daten- und Risikomanagement standen steigenden Erträgen gegenüber. Die Prognose bestätigte die Bank mit Sitz in Helsinki.

SWATCH GROUP

hat im ersten Halbjahr erheblich weniger umgesetzt, nachdem die Nachfrage nach Luxusgütern in China stark gesunken ist. Der Uhrenhersteller geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der chinesische Markt bis zum Ende des Jahres schwierig bleiben wird.

TOMTOM

hat mit niedrigen Erlösen und Unsicherheiten zu kämpfen. Der Navigationsspezialist wird pessimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Für 2025 traut sich das niederländische Unternehmen gar keine Prognose mehr zu. Die Aktie verliert am Vormittag 8,6 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2024 07:02 ET (11:02 GMT)