Mit leichten Einengungstendenzen zeigen sich zum Wochenstart die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). In allen Hauptindizes gehen die Prämien leicht zurück. Die Staffelübergabe von US-Präsident Joe Biden an seine Vizepräsidentin bei der kommenden Wahl wird allgemein mit Erleichterung aufgenommen. Dies erhöhe die Siegeschancen der Demokraten gegen den Widersacher Trump. Entsprechend sinke damit die Wahrscheinlichkeit großer Handelskonflikte vor allem mit China, aber auch der EU. Diese Bewertung könne sich aber täglich je nach Nachrichtenlage wieder ändern, heißt es mahnend aus dem Handel.

VOLKSWAGEN

und der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller XPeng wollen in der Fahrzeugarchitektur von in China produzierten Autos enger zusammenarbeiten. Eine entsprechende Vereinbarung (Master Agreement) sei nun getroffen worden. Die Gespräche dazu waren am 17. April angekündigt worden.

DHL

geht eine strategische Kooperation mit dem chinesischen Greentech Envision Group ein, die unter anderem die Zusammenarbeit bei Logistik und gegenseitige Unterstützung bei Nachhaltigkeitszielen vorsieht.

HENSOLDT

hat im ersten Halbjahr Aufträge im Volumen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro verbucht. Großaufträge hätten daran großen Anteil, teilte das Rüstungsunternehmen mit. Genaue Angaben machte der Sensor-Spezialist nicht.

MISTER SPEX

Nach dem kürzlichen Rückzug der beiden führenden Aufsichtsratsmitglieder soll das Kontrollgremium des Optikers nun so verschlankt werden, dass eine Nachwahl unnötig wird. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19. September sollen die Aktionäre über eine Reduzierung von 7 auf 5 Mitglieder abstimmen.

PORSCHE

tauscht den Chef seines wichtigen China-Geschäfts aus. Voraussichtlich zum 1. September soll Alexander Pollich auf die Position des President and CEO Porsche China, Hongkong and Macao mit Sitz in Schanghai wechseln.

STEMMER IMAGING

Finanzinvestoren wollen die auf Bildverarbeitungstechnologien spezialisierte Stemmer Imaging AG mit zuletzt knapp 150 Millionen Euro Jahresumsatz übernehmen und von der Börse nehmen. Eine Gruppe von Fonds, die von der der US-Private-Equity-Gesellschaft Middleground Management verwaltet oder beraten werden, will dazu den Aktionären eine Übernahmeangebot in Höhe von 48 Euro je Aktie unterbreiten.

VARTA

ist in "konstruktiv verlaufenden Verhandlungen mit Finanzgläubigern und möglichen Investoren" - unter anderem die Porsche AG - über ein Restrukturierungsvorhaben. Beide vorliegende Vorschläge sehen laut Mitteilung eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals auf 0 Euro verbunden mit einer anschließenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss und unter Ausgabe neuer Aktien vor.

GOODYEAR TIRE & RUBBER

verkauft sein Geschäft mit Geländereifen für 905 Millionen US-Dollar an Yokohama Rubber. Das japanische Unternehmen will sein Geschäft mit Bergbau- und Baumaschinen stärken.

RYANAIR

hat mit einem schwachen Preisumfeld zu kämpfen. Die Billigfluggesellschaft hat ihren Ausblick für die Preise im zweiten Geschäftsquartal gesenkt. Im ersten Quartal per Ende Juni verzeichnete der irische Konzern wegen niedrigerer Preise einen Gewinneinbruch.

VIVENDI

will ihre TV-Sendergruppe Canal+ in London an die Börse bringen und die Werbeagentur Havas in Amsterdam. Entsprechende Aufspaltungspläne wurden von dem französischen Medien- und Kommunikationsunternehmen jetzt als machbar bezeichnet. Als dritte Einheit soll die Louis Hachette Group entstehen, in der der Verlag und der Vertrieb zusammengefasst werden.

VODAFONE

hat weitere 10 Prozent an Oak Holdings, der Partnerschaft, die den Funkmastbetreiber Vantage Towers mitkontrolliert, für 1,3 Milliarden Euro verkauft.

