sieht den zuvor in Aussicht gestellten Break-Even auf bereinigter EBITDA-Basis nicht mehr in Reichweite. Die Online-Apotheke erhöht ihre Investitionen in die Neukundengewinnung. Zudem habe der eingeschränkte Marktzugang bis zu Einführung des E-Rezepts in Deutschland zu rückläufigen papierrezeptbasierten Umsätzen und geringeren Deckungsbeiträgen geführt.

NORDEX

hat mehrere Großaufträge in der Türkei an Land gezogen. Akfen Renewable Energy hat Turbinen mit einer Leistung von insgesamt 102 Megawatt bestellt. Ab 2025 sollen damit fünf bestehende Windparks erweitert werden. Die Aufträge umfassen auch jeweils die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von zehn Jahren.

SFC ENERGY

hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage profitiert. Der im SDAX notierte Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für die Hybrid-Stromversorgung steigerte Umsatz und Marge deutlich. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Ein zwischenzeitlicher Produktionsengpass dürfte sich im dritten Quartal auflösen.

CARL ICAHN

und sein Unternehmen haben sich bereit erklärt, 2 Millionen Dollar zu zahlen, um zivilrechtliche Vorwürfe der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auszuräumen. Die SEC wirft ihm vor, er habe versäumt, umfangreiche Kreditaufnahmen gegen Aktien des Unternehmens offenzulegen.

HSBC

will sich einem Agenturbericht zufolge von seinem Filial- und seinem Wertpapiergeschäft in Südafrika trennen. Wie Bloomberg berichtet, sind Banken aus der Region sowie aus China und den Vereinigten Arabischen Emiraten unter den Interessenten für die Bereiche.

PARAMOUNT

Die Übernahme des Filmstudios Paramount durch den Investor David Ellison ist noch nicht in trockenen Tüchern. Jetzt hat der Medienmanager Edgar Bronfman Jr. ein alternatives Angebot unterbreitet, wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten.

TESLA

wird in Europa geringere Zölle als bislang geplant auf seine aus China importierten Autos zahlen müssen. Die EU revidierte ihre zunächst vorgeschlagenen Zölle.

