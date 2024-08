Weiterhin kaum verändert zeigen sich auch am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Auch die Rückkehr der Londoner Marktteilnehmer nach ihrem Feiertag sorgt für keine Dynamik. Der Markt sei derzeit recht ausbalanciert, heißt es im Handel. Denn die Zinssenkungsankündigung von US-Notenbank-Chef Powell vom vergangenen Freitag sei so eingepreist gewesen. Dazu gebe es keine Impulse von Einzelnamen mehr und die impliziten Volatilitäten der CDS würden etwas langsamer zurückkommen als an anderen Risikomärkten.

DEKA

bleibt trotz eines soliden ersten Halbjahres mit einem anziehenden Fondsgeschäft vorsichtig. Obwohl sie schon zwei Drittel ihres geplanten Gewinns erwirtschaftet hat, hält sie an ihrer Jahresprognose fest.

RHEINMETALL

hat von einem Autohersteller einen Auftrag für Abgasrückführungsventile erhalten. Die Order hat laut Mitteilung ein Volumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag und eine Laufzeit von sechs Jahren. Ab Anfang 2026 werde der DAX-Konzern die Ventile bis Ende 2031 an den Kunden liefern. Die Produktionskapazitäten des Bereichs würden durch den Auftrag bis in das Jahr 2031 weiter ausgelastet. Den Namen des Auftraggebers nannte der Düsseldorfer Konzern nicht.

ABB

verstärkt sich im Bereich industrieller Emissionsmessung. Der Schweizer Konzern übernimmt die Födisch Gruppe aus Markranstädt bei Leipzig. Einen Kaufpreis nannte ABB nicht.

BOEING

China wird seine Flotte an Zivilflugzeugen nach Ansicht von Boeing bis 2043 verdoppeln. Die Luftfahrtbranche brauche die Maschinen, um die wachsende Nachfrage nach Passagier- und Frachtflügen zu bewältigen.

BYD

holt sich Hilfe beim autonomen Fahren. Die BYD-Premiummarke Fangchengbao hat eine Vereinbarung zur Nutzung der Technologie von Huawei unterzeichnet, wie der Konzern auf seinem WeChat-Account mitteilte.

HABOUR ENERGY

Die Übernahme des Explorations- und Produktionsgeschäfts (E&P) von Wintershall Dea durch Harbour Energy soll schon bald über die Bühne gehen. Wie das britische Unternehmen mitteilte, soll die Akquisition Anfang September abgeschlossen werden. Ursprünglich hatte Harbour Energy das vierte Quartal als Zeitraum angegeben. Es seien beträchtliche Fortschritte bei der Erfüllung der Abschlussbedingungen erzielt worden.

META

Chef Mark Zuckerberg will Vorwürfe politischer Voreingenommenheit künftig vermeiden. Er habe entschieden, Beiträge an lokale Verwaltungen zur besseren Organisation von Wahlen zu stoppen, sagte er gegenüber einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.

PARAMOUNT

Das Bietergefecht um Paramount ist beendet. Medienmanager Edgar Bronfman Jr. hat sein Gebot für den von Shari Redstone kontrollierten Medienkonzern zurückgezogen. Damit ist der Weg frei für einen Verkauf an Skydance Media von David Ellison.

PETROCHINA

Höhere Ölpreise haben Petrochina im ersten Halbjahr einen Gewinnanstieg beschert. Chinas größter Öl- und Gaskonzern verdiente 88,6 Milliarden Yuan - umgerechnet gut 11 Milliarden Euro. Das war Anstieg von knapp 4 Prozent zum Vorjahr. Die in Hongkong gelistete Aktie des Unternehmens stieg um 4,5 Prozent.

ROCHE

hat einen Zulassungserfolg in der Europäischen Union verbucht. Die Kommission genehmigte das Medikament PiaSky als Injektion. Es wird eingesetzt, um die seltenen Blutkrankheit paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) unter Kontrolle zu halten.

RYANAIR

zieht aus Kostengründen Kapazitäten vom Flughafen Berlin Brandenburg ab. Der Billigflieger reduziert die Kapazität in der Hauptstadt um ein Fünftel und verlegt sie in EU-Länder mit niedrigeren Kosten wie Italien, Spanien und Polen.

