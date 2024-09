bekräftigt seinen Widerstand gegen den vom Management ausgerufenen verschärften Sparkurs und fordert einen Masterplan für den Wolfsburger Autokonzern bis zum Jahr 2035. "Kosten schrubben, Werke schließen, betriebsbedingt kündigen. Das ist (...) nicht die Volkswagen-Kultur", sagte die Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo anlässlich der Betriebsversammlung im Stammwerk. In der VW-Familie seien die Dinge bisher immer anders gelöst worden. "Partnerschaftlich, trotz Konflikt! Davon wollen Sie sich verabschieden", sagte Cavallo in Richtung des Managements.

Christian Sewing fordert Reformen für Wachstum in Deutschland. "Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für einen großen Wurf?", sagte Sewing beim "Banken-Gipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. "Entscheidend ist für mich, dass wir uns wieder darauf verständigen, dass Wachstum etwas Positives, ja, eine Notwendigkeit ist." Ein "Weckruf" seien die Wahlergebnisse vom Wochenende in Sachsen und Thüringen. "Wir müssen den Menschen zeigen, dass die Lösung für ihre Probleme in der gesellschaftlichen Mitte liegt und nicht an ihren Rändern."

geht mit dem US-Unternehmen Macro Biologics, Inc., eine Partnerschaft zur Entwicklung antimikrobieller Peptide ein. Im Rahmen einer auf mehrere Jahre angelegten Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen zusammen biologisch abbaubare antimikrobielle Peptide mit breiten Anwendungsmöglichkeiten in Hautpflege und Wundversorgung entwickeln.

hat Finanzvorstand Michael Wilkens länger an das Unternehmen gebunden. Wie das Softwareunternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat den Vertrag mit Wilkens als Chief Financial Officer und Mitglied im Vorstand um drei Jahre verlängert. Der neue Vertrag läuft bis August 2027. "Er steuert die Finanzplanung und Einhaltung der Prognosen zuverlässig und liefert dadurch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum", erklärte Aufsichtsratschef Ralf W. Dieter.

hat für ihre neuen Wandelschuldverschreibungen die finalen Bedingungen festgelegt - unter anderem einen anfänglichen Wandlungspreis von 64,0129 US-Dollar je Aktie. Diese teilte der Diagnostikspezialist und Labordienstleister mit. Dieser entspricht wie geplant einem Aufschlag von 44 Prozent auf den Referenzaktienkurs von 44,4534 Dollar, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der New York Stock Exchange am Vortag, dem 3. September, entspricht.

hat sechs Ratingagenturen, darunter die drei "großen", Moody's Investors Service, S&P Global Ratings und Fitch Ratings, mit Geldstrafen belegt. Grund ist ein Verstoß gegen Vorschriften zur Archivierung elektronischer Kommunikation. Die Agenturen räumten ein Fehlverhalten ein. Laut der Mitteilung müssen Moody's und S&P je 20 Millionen US-Dollar zahlen und Fitch 8 Millionen. Sie müssen darüber hinaus einen Berater beschäftigen, der für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften sorgt.

will im Rahmen eines Umstrukturierungsplans Betriebsabläufe vereinfachen und die Kosten senken. Alleine in diesem Jahr sollen 3.000 Stellen abgebaut werden, wie die Telia Co mitteilte. Das sind rund 15 Prozent der Belegschaft. Telia beschäftigt derzeit laut eigener Webseite 19.000 Mitarbeiter.

inspizieren nach den Triebwerksproblemen bei Cathay Pacific ihre Airbus-A350-Flotten. Japan Airlines teilte mit, dass man auf Informationen des Triebwerksherstellers Rolls-Royce warte und man sich entschieden habe, "als Vorsichtsmaßnahme" mit Inspektionen aller fünf seiner A350-1000-Flugzeuge zu beginnen. JAL fügte hinzu, dass die Inspektionen von drei der Flugzeuge ohne jegliche Beanstandungen abgeschlossen worden seien. Die japanische Fluggesellschaft teilte weiter mit, dass sie vorsichtshalber auch ihre Flugzeuge vom Typ A350-900, die über einen anderen Triebwerkstyp verfügen, inspiziere, und dass bisher keine Probleme festgestellt worden seien. "Wir gehen derzeit nicht von Flugverspätungen oder -ausfällen aus", so Japan Airlines.

hat im Rahmen seiner langfristigen Kooperation mit Saudi Aramco zwei Offshore-Aufträge an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, haben die Verträge ein Gesamtvolumen von rund 1 Milliarde US-Dollar. Saipem wird Infrastruktur für die Ölfelder Marjan sowie Zuluf und Safaniyah im Persischen Golf bereitstellen.

will den kleineren Wettbewerber Tritax EuroBox in einem Aktientauschgeschäft für 552 Millionen britische Pfund übernehmen. Segro teilte mit, dass die Aktionäre von Tritax EuroBox 0,0765 neue Segro-Aktien für jede von ihnen angediente Aktie erhalten sollen. Sie bekommen außerdem eine Dividende von 1,25 Euro-Cent je Aktie, die für das am 30. September endende Quartal ausgeschüttet werden soll. Das Angebot entspricht einer Prämie von 27 Prozent auf den Schlusskurs von Tritax am 31. Mai, dem Tag vor Beginn der Angebotsfrist.

